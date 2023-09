Red Flames willen uit een ander vaatje tappen tegen Nederland: "Nijd, agressiviteit en lef"

Nederland bereidde zich voor op het WK, de Flames zaten eigenlijk in een vakantieperiode. "Het is aan ons om nu beter voor de dag te komen."

"Dat was geen goeie match", zegt bondscoach Ives Serneels over de oefenpot van enkele maanden geleden. "Zo simpel is het. Maar de voorbereiding was anders voor beide teams."

We hopen de kloof van die oefenmatch met Nederland te verkleinen. Misschien is ze zelfs al gedicht? Daar kijken we nieuwsgierig naar uit.

"We hopen de kloof van die oefenmatch met Nederland te verkleinen. Misschien is ze zelfs al gedicht? Daar kijken we nieuwsgierig naar uit."

"Eerlijk: ik had Engeland graag vermeden. Wat zij de laatste jaren laten zien, is van een uitzonderlijk niveau. Er waren ook meer haalbare kaarten dan Schotland (de derde tegenstander). Maar het hoort erbij."

De uitdaging van de Belgen is wel zwaar. Naast Nederland zit ook Europees kampioen Engeland in de poule.

"We zijn blij met deze Nations League. Het is een goeie beslissing voor het vrouwenvoetbal. 19-0 tegen Armenië, daar heeft niemand iets aan. Wij niet, zij ook niet."

Tessa Wullaert: "We zijn niet de beste vriendjes"

"Het wordt een volledig andere wedstrijd dan die 5-0", denkt Wullaert, die er toen niet bij was. "Onze groep kwam net uit vakantie, de focus was volledig anders."

Al is Wullaert ook realistisch. "Het is niet met een bang hartje, maar als aanvaller weet je dat het meer een verhaal van balverlies dan van balbezit zal zijn. De volgende stap is dat we tegen grote landen op voetbalvlak meer moeten brengen."

"We zijn wel buurlanden, maar we zijn niet de beste vriendjes. Er zal wat nijd zijn. Het is aan ons om te reageren en om de evenknie te zijn."

Uithangbord Tessa Wullaert voetbalt in Nederland bij Fortuna Sittard. "Er speelt geen ploeggenote in dit Nederlandse elftal, maar enkele collega's komen wel kijken", vertelt de aanvalster, die "extra strijd" verwacht.

Stappen zetten is belangrijk. En we moeten agressiviteit tonen, want soms zijn we wat te braaf. En we moeten lef tonen als we de bal hebben.

"Met deze kern zijn we er klaar voor. Ik hoop op een gelijkspel. Winst kan altijd, maar we moeten realistisch zijn. We weten waar we hen pijn kunnen doen en dan moeten we scoren."

De laatste zege tegen Oranje dateert van 2016. "Ik herinner het mij nog. Wij hebben veel stappen gezet sindsdien, Nederland heeft dat met een grotere versnelling gedaan. Er is een verschil, maar in voetbal is niets onmogelijk."

Ook Wullaert is de nieuwe Nations League wel genegen. "Als aanvaller is het leuk om eens dominant te zijn, maar we willen naar het niveau van Nederland. Dan zijn zulke wedstrijden belangrijk."

"We kennen hen en daardoor kunnen we een goed plan opstellen. Maar we moeten niet alleen naar de resultaten kijken, ook naar de prestaties."

"Stappen zetten is belangrijk. En we moeten agressiviteit tonen, want soms zijn we wat te braaf. En we moeten lef tonen als we de bal hebben."