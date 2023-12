Met dank aan Engeland: Red Flames maken na billijk gelijkspel tegen Schotland nog kans op groepswinst

België einde 1 - 1 Schotland UEFA Women's Nations League: België - Schotland

Net als in de heenmatch zijn de nationale voetbalvrouwen niet voorbij Schotland geraakt. Na het openingsdoelpunt van Marie Detruyer scoorden de bezoekers snel tegen in de Nations League-wedstrijd. In de tweede helft moesten de Red Flames nog flink aan de bak om het punt in Leuven te houden. Met succes: door het verlies van Nederland tegen Engeland ligt groepswinst nog steeds binnen handbereik.

Voor Vorst, voor vrijheid en voor (een kans op) groepswinst in de Women's Nations League. De opdracht voor de Flames was duidelijk: tegen Schotland minstens even goed doen als Nederland. Dan kon groepswinst in een onderling duel met onze noorderburen op de slotspeeldag beslist worden. Om die uitgangspositie te verzilveren, gebruikte Ives Serneels zijn gekende formule. De Red Flames toonden zich deze campagne al levensgevaarlijk op de tegenaanval - getuige: de stuntzeges tegen Nederland en Engeland - en ook tegen Schotland koos het opnieuw voor die strategie. Onze landgenotes lieten de bal in de beginfase - al dan niet bewust - aan de bezoekers, maar loerden wel steeds op de counter. Een geanimeerd steekspel dat na een half uur beloond zou worden via de voet van Detruyer. De nog steeds maar 19-jarige aanvalster kreeg de bal op het penaltypunt aangespeeld door de bedrijvigste der Flames, Tessa Wullaert, en drukte de 1-0 genadeloos tegen het net.

Den Dreef daverde door het triomferende tromgeroffel van de aanwezige fanfare - die minstens even bedrijvig was als Wullaert -, maar het feestje was van korte duur. Amper twee minuten later kreeg Cuthbert te veel ruimte, waardoor ze Evrard met een afstandsschot kon verrassen. En tot overmaat van ramp kwam er ook nog minder goed nieuws vanuit Engeland binnen. Nederland stond daar 0-2 voor. Virtueel was groepswinst weg. Onder impuls van invallers Delacauw en Janssen probeerden onze landgenoten daarna hun mindere tweede helft nog recht te trekken met een bescheiden slotoffensief, maar het botste steevast op de stugge Schotten. Een kans op groepswinst leek zo toch nog door de vingers van de Flames te glippen. Maar na het affluiten van een moeizame tweede helft, die met 1-1 eindigde, zou er toch nog eens stevig gevierd worden aan Den Dreef. Engeland was zowaar op en over Nederland geklommen (3-2) en gunt onze landgenoten dinsdag zo de kans om alsnog de kers op de taart van hun mooie campagne te zetten.

"Onze campagne nu in schoonheid afsluiten"

Ives Serneels: "Het eerste kwartier was Schotland beter en scherper. Gelukkig maken we een mooi doelpunt. Je voelde ook dat zij absoluut wilden winnen en ze scoren dan ook dat spijtige tegendoelpunt. Daarna kon het twee kanten uit, want we krijgen beide nog mooie kansen. Al bij al een correcte uitslag, dus. We hebben al bewezen dat - als alles perfect loopt - we toplanden kunnen verslaan. Vandaag verliep het allemaal moeilijker, maar vergis u niet: dit Schotland is een zeer goed team. Het zou mooi zijn als we deze mooie campagne in schoonheid tegen Nederland kunnen afsluiten."

"Van onderschatting was er geen sprake"

Justine Vanhaevermaet: "Dit was een van de lastigste wedstrijden van deze campagne. We hadden er meer van verwacht, maar niet alles liep zoals gepland. We vonden voetballend niet altijd de oplossing en waren niet agressief genoeg. We wisten nochtans dat zij veel intensiteit gingen brengen. Soms kan dat gebeuren, zonder een aanwijsbare reden. De tactische verandering op het middenveld zorgde er wel voor dat we steeds beter de oplossing vonden. Van onderschatting was er ook zeker geen sprake. Integendeel. We wisten dat ze goed waren, kijk maar naar de ploegen waar sommigen van hen spelen ... Dinsdag krijgen we alvast een nieuwe kans. We gaan er weer vol tegenaan."



"Tegen Nederland zal het beter moeten"