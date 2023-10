Red Flames verweren zich dapper tegen topland Engeland, maar verliezen met kleinste verschil

90+4' Het zit erop in Leicester. De Red Flames verweren zich kranig tegen Europees kampioen Engeland, maar moeten zich gewonnen geven na een tweede helft met veel strijd.

90+2' Het lijkt er niet meer in te zitten voor de Flames. Met nog één minuut op de teller probeert de bal in de ploeg te houden om zo de tijd te doden.

90' De Flames krijgen nog 4 minuten de tijd. Kunnen ze, zoals Schotland in vorige partij, de late gelijkmaker binnenduwen?

86' Bondscoach Serneels gooit Jill Janssens nog in de strijd. Missipo mag gaan rusten.

81' De Flames proberen te dreigen via stilstaande fases. Na een vrije trap kan Wijnants de bal terug in het pak brengen. De bal blijft even hangen en kan uiteindelijk weggewerkt worden door de Engelse defensie. De bal hoeft maar één keer goed te vallen voor de Flames.