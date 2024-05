Servet met handtekening Messi onder eerste contract bij Barcelona geveild voor bijna 900.000 euro

Het servet waarop Lionel Messi in 2000 zijn eerste contract bij FC Barcelona ondertekende, is onder de hamer gegaan voor een bedrag van 762.000 pond (ongeveer 890.000 euro).

Op 14 december 2000 pende de toenmalige sportief directeur van Barcelona Carles Rexach een intentieverklaring neer in een paar haastig gekrabbelde regels op een servet om de toen 13-jarige Lionel Messi te contracteren.

24 jaar later wordt grof geld neergeteld voor het stukje papier. Het servet ging bij het Britse veilinghuis Bonhams in Londen over de toonbank voor 762.000 pond (ongeveer 890.000 euro).

"Ja, het is een papieren servet, maar het is het beroemde servet die aan het begin stond van de carrière van Lionel Messi", legt Ian Ehling van Bonhams uit.

"Het veranderde Messi's leven, de toekomst van FC Barcelona en hielp miljarden fans over de hele wereld enkele van de meest glorieuze voetbalmomenten te bezorgen."