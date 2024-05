2 dagen na bekerwinst en scheldtirade ontslaat Juventus trainer Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri hoeft het seizoen bij Juventus niet uit te doen. De trainer ging in de slotfase van de (gewonnen) bekerfinale zo over de schreef dat hij niet alleen voor 2 matchen geschorst werd, maar nu ook op staande voet ontslagen.

Het was geen topseizoen van Juventus, waarbij maar net Champions League-voetbal werd veiliggesteld. Met winst in de bekerfinale tegen Atalanta leek Massimiliano Allegri het blazoen van de veelwinnende club toch wat op te blinken.



Maar in de extra tijd en na de bekerfinale ging Allegri zo over de rooie - hij viseerde de vierde scheidsrechter zowel verbaal als theatraal, ging zijn eigen sportief directeur te lijf en bedreigde een journalist - dat hij een dag later voor twee matchen geschorst werd.



Dat betekende dat Allegri dit seizoen niet meer op de bank zou mogen zitten bij Juventus. Het gaf het bestuur van Juve misschien ook de stok die het al lang zocht om Allegri te (ont)slaan.

"We ontheffen hem van taak na zijn acties tijdens en na de bekerfinale. Die vinden wij niet stroken met de waarden van Juventus."

Zo komt er een einde aan de tweede regeerperiode van de 56-jarige Italiaan bij Juventus. In de eerste periode werd hij 5 keer kampioen en won hij 4 keer de beker, in zijn tweede periode bleef het bij die ene bekerwinst, meteen ook zijn laatste wapenfeit.