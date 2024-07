Thomas Meunier bijt van zich af na verwijten van Trabzonspor-voorzitter: "Ik werd aan de schandpaal genageld"

Thomas Meunier heeft op sociale media gereageerd op de verwijten van Trabzonspor-voorzitter Ertuğrul Doğan. Meunier ontbond zijn contract bij de Turkse club vorige week kort voor de deadline en dat viel niet in goede aarde bij Doğan. "Na aan de schandpaal te zijn genageld, is het nu tijd om de onwaarheden recht te zetten", post Meunier op X.

"Ik heb advocaten ingehuurd en we zullen onze rechten uitoefenen. We zullen hem en de club waar hij naartoe verhuist aanklagen", klonk het nog.

"Vijf minuten voor de deadline stuurde hij (Meunier, red.) ons een e-mail die ons erg boos heeft gemaakt", fulmineerde de voorzitter in een statement. "Hij liet ons om 23.55 uur pas weten dat hij zijn contract eenzijdig opgezegd had."

"Ik was transfervrij bij de club gekomen en daarom spraken we ook af dat een transfervrij vertrek mogelijk was na het EK. Op die manier had Trabzonspor ook tijd om zonder problemen een vervanger te vinden."

"Ik was goed op weg om een nieuw seizoen te starten in Turkije, maar rond 18.00 uur op 15 juli kwam ik in contact met Rijsel. Om 21.30 uur landde ik na mijn vakantie in Griekenland en toen heb ik meteen het document doorgestuurd, waarin ik mijn clausule activeerde."

"Rijsel heeft op hetzelfde moment ook contact opgenomen met Trabzonspor. Ze bevestigden dat ze mijn verzoek hadden ontvangen. Mijn clausule werd dus gerespecteerd wat timing en manier betreft. Alles werd correct en met respect afgehandeld", verdedigt Meunier zich.