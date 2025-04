Nog meer verschuivingen bij de voetbalbond: ook ex-CEO Manu Leroy gaat weg

Met Rudi Garcia als nieuwe bondscoach en Vincent Mannaert als nieuwe technische directeur werd de sportieve structuur bij de voetbalbond de voorbije maanden al danig door elkaar geschud.



Maar daar blijft het niet bij. Ook elders wordt gereorganiseerd. HR-directeur Sylvie Marissal wordt bedankt en ook Manu Leroy, de directeur Marketing en Communicatie, moet vertrekken.



De voormalige hockeydoelman mocht onlangs nog de nieuwe campagne L'union fait la force voorstellen, maar dat is zijn laatste wapenfeit geworden.



Leroy was na het ontslag van Peter Bossaert 8 maanden lang interim-CEO van de voetbalbond. Hij was ook een van de topkandidaten om de vaste CEO te worden, maar de KBVB koos uiteindelijk voor Piet Vandendriessche.



Dat was naar verluidt een stevige opdoffer voor Leroy, die evenwel zijn ontgoocheling wegspoelde en opnieuw de leiding nam over de marketing- en communicatiecel. Tot nu dus. Na 6 jaar komt er een einde aan zijn tijd bij de voetbalbond.