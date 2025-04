Nieuwe glansprestatie (met heerlijk doelpunt): Messi draait eigenhandig scheve situatie om voor Inter Miami

Op de grote momenten blijft hij maar opstaan. Inter Miami zat afgelopen nacht in vieze papieren. In de Concacaf Champions Cup verloor de ploeg van Lionel Messi de heenwedstrijd tegen Los Angeles FC en ook in de terugwedstrijd kwam het al vroeg op achterstand. Maar dan ontbond de Argentijnse nummer 10 zijn duivels. Eerst zag hij nog een doelpunt afgekeurd worden, maar nog geen 5 minuten later stond zijn naam wel op het scorebord. Met een heerlijke krul versloeg hij doelman Hugo Lloris.

Met een gelukje kwam Inter Miami op het uur op voorsprong, waardoor de stand over de twee wedstrijden heen gelijk was.



Met nog een dikke vijf minuten te gaan kreeg de ploeg van Messi een penalty en die zette de Argentijn feilloos om. Zo zorgde Messi er eigenhandig voor dat Inter Miami naar de halve finale mag.



Op zijn 37e blijft Messi schitteren. Hij zit dit seizoen aan 8 doelpunten en 3 assists in 9 wedstrijden. Intussen is hij al recordhouder bij Inter Miami op vlak van doelpunten en assists.



Mag hij straks ook nog een extra prijs in zijn kast zetten?