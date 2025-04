Kompany onttroond: Raphinha excuseert zich na "diefstal", maar bezorgt jonge ploegmaat wel record

Raphinha toonde zich gisteren als een echte goaltjesdief.



De poging van ploegmaat Pau Cubarsí leek binnen te gaan, maar met een heuse inspanning raakte de Braziliaan de bal nog net voor die over de doellijn ging.



Zo werd het geen eerste doelpunt voor de jonge Spaanse verdediger, maar wel een eerste assist. "Ik heb me wel geëxcuseerd bij Cubarsi", vertelde Raphinha na de wedstrijd.



"Maar hij zei dat het oké was, omdat het zou tellen als een assist voor hem en dat was genoeg voor hem."



Het toont de goede sfeer bij Barcelona. De Catalanen zijn nog steeds ongeslagen in 2025 en tegen Borussia Dortmund zou het uiteindelijk nog 4-0 worden.



Wat Cubarsi op dat moment waarschijnlijk nog niet wist, is dat hij door die bewuste fase een record van Vincent Kompany heeft afgesnoept. Kompany was namelijk tot voor gisterenavond de jongste verdediger die in de Champions League een assist had gegeven.



In de thuiswedstrijd met Anderlecht tegen Werder Bremen in oktober 2004 zette hij Christian Wilhelmsson op weg naar de 1-0. Uiteindelijk zou paars-wit nog verliezen met 1-2.



Kompany was op dat moment 18 jaar en 193 dagen, maar Cubarsi doet nu beter met zijn 18 jaar en 77 dagen. Al scheelde het dus maar een centimeter of 10 en Kompany had het record nog op zijn naam staan.



Zou hij toch eens gevloekt hebben op die teen van Raphinha?