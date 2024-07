"We zullen hem aanklagen!" - Trabzonspor furieus nadat Meunier exit-clausule 5 minuten voor deadline toch activeerde

Beter laat dan nooit? Wel, Thomas Meunier heeft dat devies misschien net iets te ver gedreven. De Belgische rechtsback zou zijn aflopende contract vijf minuten voor de deadline opgezegd hebben bij Trabzonspor. Een manoeuvre dat niet in goede aarde is gevallen bij hun Turkse voorzitter. "Hij stuurde ons een e-mail die ons erg boos heeft gemaakt", klonk het.

Thomas Meunier is weer transfervrij.



Al hangt er de Belgische rechtsback wel een mogelijke zaak boven het hoofd. Reden: Meunier zou zich op een wel heel opvallende manier losgeweekt hebben bij zijn voormalige werkgever Trabzonspor.

Hoewel onze landgenoot er geen geheim van maakte dat hij op zoek was naar een andere ploeg, leek het er de laatste dagen toch op dat hij gewoon in Turkije zou blijven.

"Maar gisteravond, vijf minuten voor de deadline, stuurde hij (Meunier, red.) ons een e-mail die ons erg boos heeft gemaakt", fulmineerde Trabzonspor-voorzitter Ertuğrul Doğan vandaag in een statement.

"Hij liet ons om 23.55 uur pas weten dat hij zijn contract eenzijdig opgezegd had. Ik heb advocaten ingehuurd en we zullen onze rechten uitoefenen. We zullen hem en de club waar hij naartoe verhuist aanklagen", vertelde hij nog.



Een ultieme move die Meunier gemaakt zou hebben omdat hij dichter bij huis zou willen spelen. En zo lijkt de Jupiler Pro League plots niet ver weg meer.