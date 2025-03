Is Romelu Lukaku met 400 goals de meest productieve Belg ooit? Sporza trok op onderzoek uit (en kreeg er hoofdpijn van)

Romelu Lukaku scoorde gisteren tegen Milan zijn 400e officiële doelpunt uit zijn carrière. Een mijlpaal die maar weinig spelers hem hebben voorgedaan. De Cristiano Ronaldo's en Lionel Messi's van deze wereld zetten Lukaku nog wat in de schaduw, maar is er misschien een andere Belg die beter scoort in dat felbegeerde lijstje? Wij zochten het uit.

Doelpunten die gemaakt zijn in interlands met de beloften of andere jeugdcategorieën worden geschrapt, ook al waren de spelers op dat moment soms al prof.

We negeren treffers die gescoord zijn voor clubs op een lager niveau. Vooral de oudere namen op ons lijstje verliezen hierdoor enkele goals, omdat het toen nog courant was om op latere leeftijd uit te bollen in tweede of derde klasse.

2. Enkel doelpunten in officiële wedstrijden Voetballegendes als Romario en Pelé komen volgens verschillende bronnen aan meer dan 1000 goals, maar daar worden dan ook treffers in oefenmatch in rekening genomen. Enige uitzondering: oefeninterlands.

1. Enkel voor mannen Iemand als Tessa Wullaert is net als Lukaku een doelpuntenmachine voor club en land, maar de statistische mist is bij het vrouwenvoetbal zo mogelijk nog dikker.

Vóór we een poging doen om het stof dat op veel van die goals en cijfers ligt weg te blazen, bekijken we eerst de krijtlijnen van ons onderzoek. We hielden ons aan volgende criteria:

Die schijnbaar eenvoudige vraag viel deze ochtend te horen op onze redactiemeeting. In de zoektocht naar een antwoord erop belandde de schrijver van dit artikel in een nagenoeg onontwarbaar kluwen van bestofte en vaak ook schimmige statistieken.

Maar als we wat van naderbij kijken, zien we dat Mermans zijn carrière begon bij tweedeklasser Tubantia en eindigde bij derdeklasser Merksem. Die doelpunten mogen we dus niet meetellen. Zo blijft Mermans net onder de kaap van de 400 doelpunten.

Wie naar de pagina van Lukaku gaat op Transfermarkt zal zien dat hij 88 keer heeft gescoord voor België en 320 keer voor zijn clubs. Als we daar de 7 goals bij de beloften van Chelsea aftrekken en zijn doelpunt op de Viareggio Cup (een jeugdtoernooi) dan komen we effectief op 400 goals.

Als we gaan graven in de carrières van spelers uit het verdere verleden komen we heel wat meer van dit onzekerheden tegen. Daarom dat we bij twijfel zo veel mogelijk zijn teruggevallen op de officiële sites van de clubs en de voetbalbond.

Zelfs met de duidelijke criteria van hierboven is het nog altijd onduidelijkheid troef. Een voorbeeldje: Lukaku zelf scoorde 88 keer voor de Rode Duivels, maar de 3 goals die hij in een oefeninterland maakte in 2014 werden jarenlang niet erkend door de FIFA.

Is Bert De Cleyn dan de meest productieve Belg ooit? Met 377 goals is de spits van KV Mechelen nog altijd (en wellicht voor eeuwig) topschutter aller tijden van onze eerste klasse. En dat in een carrière die dan nog gefnuikt werd door de Tweede Wereldoorlog. Maar met amper 9 interlandgoals extra blijft De Cleyn steken op de 3e plaats van onze ranglijst.

Plaats 4 wordt gedeeld door twee spelers: Raymond Braine en Erwin Vandenbergh maakten allebei 356 goals. Braine was in de jaren tussen de twee wereldoorlogen de eerste Belg die succesvol was in het buitenland, met name bij Sparta Praag.



Vandenbergh was dan weer in de jaren 70, 80 en 90 een garantie op doelpunten bij al zijn clubs: Lierse, Anderlecht, Lille, Gent en RWDM. Om van zijn memorabele goals op het WK maar te zwijgen.

Als we wat meer zakken op het lijstje vinden we nog meer legendarische Rode Duivels: Bernard Voorhoof, die tot Lukaku zijn duivels ontbond de topschutter aller tijden was van België. Wat verderop nog meer namen als klokken: Luc Nilis, Jan Ceulemans en Rik Coppens.

De top 10 wordt afgesloten door Dries Mertens. Voorlopig toch, want Mertens is samen met koploper Lukaku de enige nog actieve speler in dit lijstje. In zijn geval hebben we zijn goals voor AGOVV, in de Nederlandse tweede klasse, wel meegerekend. Als we die 30 treffers toch zouden weglaten, valt hij onder Marc Degryse terug naar de 11e plaats.