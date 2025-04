Aan Anderlecht, Gent en Antwerp om moed te halen uit dit artikel: hoe zij straks tóch een rol kunnen spelen in de titelstrijd

di 1 april 2025 06:05

Racing Genk, Club Brugge, Union ... en de rest. Meer dan ooit dreigen deze play-offs er eentje op twee snelheden te worden. Kunnen Anderlecht, KAA Gent en Antwerp wel een rol van betekenis spelen nu de hoofdprijzen al weg lijken? Ervaringsdeskundige Thomas Buffel hoopt alvast van wel, maar vindt dat er dan wel iets moet veranderen.

Union walste over Antwerp.



Club Brugge overvleugelde Anderlecht.



En Racing Genk verkocht KAA Gent een pandoering.



Zo, na speeldag 1 in de Champions' Play-offs zijn de machtsverhoudingen al overduidelijk. Je hebt de titelkandidaten en de figuranten die (hoogstens) voor de vierde plek zullen strijden. Dreigen alle onderlings duels tussen clubs uit beide groepen - zoals komend weekend opnieuw het geval is - daardoor overbodig te worden? Thomas Buffel schudt alvast zijn hoofd.



Het clubicoon van Racing Genk wéét wat het is om aan de play-offs te beginnen zonder uitzicht op de hoofdprijzen. In het seizoen 2013/2014 begon Buffel met de Limburgers aan play-off in met 6 punten achterstand op nummer drie Anderlecht en zelfs 11 stuks op leider Standard.

Na een pandoering voor eigen publiek tegen Zulte Waregem op de openingsspeeldag leken de Limburgers nog negen erg lange speeldagen tegemoet te gaan.



En tóch zou Genk later nog een cruciale rol in de titelstrijd spelen. Met onder meer zeges tegen titelkandidaten Anderlecht - dankzij een late goal van Buffel - en Club Brugge.

Thomas Buffel scoorde het winnende doelpunt tegen Anderlecht.

Eergevoel

Buffel graaft voor ons in zijn memoires hoe ze bij Genk toen met die uitzichtloze situatie omgingen.

"Uiteraard heb je in een groep altijd jongens die nooit een verlies zullen accepteren en anderen die sneller het kopje laten hangen", vertelt hij. "Dat laatste gebeurt al sneller als je in play-offs 2-0 achterkomt tegen een ploeg die voor de titel strijdt, terwijl je zelf niks meer te winnen hebt." Maar volgens de voormalig Rode Duivel speelt er hoe dan ook een soort van eergevoel mee. "Er leefde op een bepaald moment iets in onze groep van: we willen tonen dat we onze plek hebben in play-off 1", herinnert hij zich. "De coach onderstreepte dat toen meermaals. Als je het shirt van een topclub draagt, moet je altijd tot het uiterste gaan. De fans zouden dat anders ook niet tolereren. Zeker tegen Club of Anderlecht verwachten ze iets extra." En Buffel ziet nog een goede reden om iedere wedstrijd voluit te blijven gaan. "Topmatchen zijn ook een uitgelezen kans om jezelf als individu in de kijker van clubs te spelen", beseft hij. "Je weet dat er veel ogen op die wedstrijden gericht zijn. Wie weet levert één knalprestatie op het juiste moment later een transfer op."

Volgens mij kan je de kloof niet enkel verklaren door het verschil in kwaliteiten, maar ligt het ook aan de mindset. Thomas Buffel