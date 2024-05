CEO van Standard: "Snap de frustraties, maar zo straf je de club en niet diegene die de club pijn doet"

De supporters van Standard hebben ervoor gezorgd dat er vrijdagavond niet gevoetbald werd op Sclessin. CEO Pierre Locht deed er alles aan om de situatie - letterlijk - te deblokkeren, maar zonder succes. "Alles is rustig verlopen, met respect en zonder geweld." Locht ging ook in op de financiële problemen die de club richting het faillissement zouden duwen.

"Zoals verwacht heeft een groep supporters de doorgang versperd. We hebben met hen gepraat. Alles is rustig verlopen, met respect en zonder geweld. Maar we konden de blokkade niet opheffen."

Pierre Locht, de CEO van Standard, stond na een roerige avond de pers toch nog te woord. Erg verrast over hoe het uitgedraaid is, was hij niet.

"Wat wel klopt, is dat we met sommige leveranciers afbetalingsplannen hebben geregeld of aan sommigen uitstel van betaling hebben gevraagd. Maar we staan momenteel niet aan de rand van het faillissement."

"Ik kan niet in hun plaats spreken over wat er naar buiten gebracht werd, zegt de CEO over de rol van 777. "Het is voor iedereen onduidelijk."

Pierre Locht heeft begrip voor de frustraties die leven bij de supporters. "We hebben een heel moeilijk seizoen achter de rug en de laatste dagen is er van alles gezegd dat voor nog meer frustraties heeft gezorgd."

Toch beseft Locht dat de situatie penibel is. "Op sportief vlak kun je misschien wel van een faillissement spreken. Het is duidelijk dat we onszelf moeten herlanceren. Maar als we ambitie willen, is het duidelijk dat we nood hebben aan investeringen."

"We moeten weer onze identiteit uit Luik terugvinden. De komende dagen blijven we hard werken, we moeten nog wedstrijden spelen en we willen de onduidelijkheden die er zijn met de eigenaar uitklaren."

"Voor dit seizoen zijn we allemaal verantwoordelijk. De supporters zijn geduldig geweest en hebben lang de club, zelfs in slechte tijden, gesteund. Dus nu verstoppen we ons ook niet voor de problemen."