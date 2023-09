De Champions League begint, maar volgend seizoen ziet het format er helemaal anders uit

Belgische inbreng zien we meer dan waarschijnlijk in Galatasaray-Kopenhagen, Sevilla-Lens, Arsenal-PSV.

Sinds enkele jaren wordt er in de Champions League ook al om 18.45 u gespeeld. Milan-Newcastle opent de poule des doods, met later vanavond ook nog PSG-Dortmund.

Volgend seizoen: de grote hervorming wordt ingevoerd

De teams die posities 9 tot 24 bekleden, maken onderling in play-offs over 2 matchen uit wie zich bij hen voegt. 8 + 8 geeft 16 achtstefinalisten. Die knock-outfase verandert niet.

Met de Super League in het achterhoofd

Waarom is de hervorming doorgevoerd? Zoals altijd regeert geld in het voetbal en met de nieuwe formule komt de UEFA vooral de topclubs en de toplanden tegemoet.

In 2021 zag de Super League het levenslicht, al verdampten die plannen even snel als ze uit de grond waren gestampt. Maar de gedachtegang van deze hervorming sluit er vrijwel naadloos bij aan.

De grootste clubs willen nog meer sponsorinkomsten en tv-geld opstrijken en willen vooral de kwaliteit van hun Europese campagne opkrikken. Lees: kleinere landen en teams zien hun kansen op een sprookje meer en meer slinken.

Het grootste twistpunt in de discussies was de toekenning van de 4 gecreëerde plaatsen. Na veel vijven en zessen werd beslist dat 2 van die 4 kaartjes worden overhandigd aan de best presterende landen van de vorige campagne.

Op die manier werd toetredingsrecht op basis van de historische coëfficiënt van een club afgewend. Een topclub die een mindere conjunctuur meemaakt, heeft dus geen garantie en geen reservatie of exclusiviteit.

Een derde ticket gaat naar het land dat als 5e gerangschikt is, het laatste startbewijs wordt uitgedeeld aan een extra landskampioen (5 in plaats van 4) die via het kampioenenspoor in de kwalificaties een gooi doet naar de vetpotten.

Hoe beïnvloedt dit de Belgische zaak? Ons land zal ervoor moeten zorgen dat het tegen 2024 in de top 10 van de UEFA-ranglijst staat om de landskampioen rechtstreeks op het kampioenenbal te zien.