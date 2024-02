Van Zwartberg naar De Kuip: Feyenoord is "stap vooruit" voor wintertransfer Ella Van Kerkhoven

wo 21 februari 2024 09:53

De KRC Genk Ladies bombardeerden zichzelf vorige zomer tot outsider voor de titel met een reeks opvallende transfers. Maar deze winter zijn vier van die nieuwkomers alweer weg. Onder meer Ella Van Kerkhoven, die met de Feyenoord Vrouwen een mooie nieuwe uitdaging vond. Wat liep er mis bij Genk en wat zijn haar eerste indrukken over Nederland? “Hier hoef ik me enkel met voetbal bezig te houden.”

Augustus 2023. De Racing Genk Ladies zijn misschien wel dé transferkampioen van de zomer in het Belgische vrouwenvoetbal en mikken op de top drie. Maar na amper een half seizoen zijn onder meer Ella Van Kerkhoven en de zusjes Van Belle alweer weg. Lyndsey (Club YLA) en Shari Van Belle (Standard Fémina) bleven in de Super League, Van Kerkhoven trok naar de Eredivisie – daarover zo meteen meer. Waarom die plotse leegloop bij Genk? “Ik denk dat er op financieel vlak bepaalde zaken niet gelopen zijn zoals ze verwacht hadden. Deels daardoor zijn we met een vijftal speelsters vertrokken.” “Maar het is aan Genk om daar verder toelichting bij te geven, ik kan niet spreken voor de club. Ik wou niet per se vertrekken, maar als je voelt dat er weinig toekomst is, dan moet je keuzes maken. En ze hebben me láten vertrekken, dat telt ook.”

De vele vertrekkers bij Genk? Ik denk dat er op financieel vlak bepaalde zaken niet gelopen zijn zoals ze verwacht hadden. Ella Van Kerkhoven

Financiële inschattingsfout

Van Kerkhoven blijft wat op de vlakte, de Genk Ladies zelf communiceerden intussen al over de ommezwaai. Die komt er inderdaad na een financiële inschattingsfout. “Enkele sponsors waarmee we bezig waren, zijn niet doorgegaan”, vertelde voorzitster Jaqueline Mahieux bij TV Limburg. En dus moesten enkele “zware” contracten vertrekken. Het roer is intussen omgegooid, Genk stelde de ambities bij én zet meer in op eigen jeugd. De banden met de mannenploeg worden ook aangehaald: de marketingafdeling helpt mee bij het zoeken van sponsors en de Ladies mogen gebruikmaken van het fitnesscomplex van de jeugd van Genk. Maar Ella Van Kerkhoven speelt intussen dus in Nederland, waar ze debuteerde tegen Ajax in de Johan Cruyff Arena. “Ik denk dat niemand dat een maand geleden had gedacht, maar het is een mooie verrassing dat Feyenoord uit de bus kwam.” Lees verder onder de post.

“De uitslag was wel minder (4-0-nederlaag, red), maar ik denk dat het voor iedereen een droom is om daar te debuteren.” Na de nederlaag tegen Ajax volgde al meteen een hoogtepunt, want Van Kerkhoven trapte de beslissende penalty binnen tegen ADO Den Haag, goed voor een plek in de kwartfinales van de beker.

De poule om uit te vissen is hier in Nederland toch wat groter, waardoor de kwaliteit omhoog gaat.

Wat zijn haar eerste indrukken, om te beginnen, van de Nederlandse competitie?

“Het gaat wat sneller dan in België. De poule om uit te vissen is hier in Nederland toch wat groter, waardoor de kwaliteit omhoog gaat. En hier speel je dan bijvoorbeeld tegen Ajax, een club die ook in de Champions League speelt en daarin sterk bezig is.”

Ajax – nu tweede in de Eredivisie na Twente – vindt Van Kerkhoven toch nog een niveau hoger dan OH Leuven, en Anderlecht, twee ex-clubs van Van Kerkhoven. Lees verder onder de post.

Varkenoord

En los van het sportieve niveau vindt ze ook de omkadering een stap vooruit. “Ik kan bijvoorbeeld opnieuw trainen in de voormiddag, we zitten vrijwel dagelijks in de fitness, je kan eten op de club…" "Bij OHL bijvoorbeeld was niet alles gecentraliseerd en moesten we ons vaak verplaatsen. Hier is alles op één plek, Varkenoord (de naam van de Feyenoord Academy, red)." "Allemaal zaken waardoor je je enkel met voetbal hoeft bezig te houden en dat voel ik. Je hebt weinig andere zorgen dan gewoon goed trainen en klaar zijn om matchen te spelen.” Ook nieuw: bij Feyenoord is Jessica Torny de coach, de eerste keer dat Van Kerkhoven een vrouw als trainer heeft. “Ik ben hier natuurlijk nog niet lang, maar het is wel anders en het zint me wel. Je staat misschien iets korter bij elkaar en kan elkaar iets makkelijker begrijpen. Het is zeker een groot verschil met Guido Brepoels, het zijn twee compleet andere mensen.”

