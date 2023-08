Genk als transferkampioen van de zomer? Nieuw seizoen Super League begint

Dit weekend begint het nieuwe seizoen van de Lotto Super League, de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal. In een nieuwe jasje, met (opnieuw slechts) tien ploegen én voor het eerst onder de vleugels van de Pro League. Ook de teams zitten in het nieuw, want het was opvallend druk op de transfermarkt.

WK-ganger Sakina Ouzraoui Diki van Marokko en de Slovaakse Ludmila Matavkova van Club YLA naar Anderlecht of Red Flame Julie Biesmans, die PSV verlaat voor OHL. Het zijn enkele transfers die in het oog springen en ook de andere Super League-clubs zaten niet stil tijdens de zomermercato. Maar van alle ploegen hebben de KRC Genk Ladies zich misschien wel het meest geroerd. Waar Genk OH Leuven in het verleden vaak verweet (te) veel talent in Limburg weg te plukken, met de Topsportschool als “lokmiddel”, lijkt het nu omgekeerd. Topschutter Ella Van Kerkhoven, Shari Van Belle, Charlotte Cranshoff en ook doelvrouw Mirthe Claes ruilden Leuven voor Genk. Ook Charlotte Tison (Anderlecht) en Lyndsey Van Belle (Club YLA, zus van) zijn opvallende versterkingen. Coach Guido Brepoels werd dus verwend deze zomer. “Er vertrokken ook wel zes basisspeelsters”, merkt hij meteen op, “maar inderdaad: we zijn zeker versterkt en ik ben ook trots op die transfers.”

Niet-professioneel zijn als troef?

Genk toonde de voorbije seizoenen wel progressie, toch is het opvallend dat de club nu deze speelsters kan strikken. Guido Brepoels wijst op een verrassende troef. “Er zijn vijf teams die nu (semi)professioneel werken: OH Leuven, Anderlecht, Standard, Club YLA en Gent. Zij trainen ook of zelfs uitsluitend overdag en bij ons blijft dat enkel ’s avonds. Voor sommige speelsters is overdag trainen niet te combineren met werk of studies en zo komen zij bij ons.” Genk profiteert dus voor een deel van het professioneler worden van de concurrentie. Dat lijkt dubbel – moeten ze die stap in Limburg niet ook gaan zetten? “Op de lange termijn wel, maar de eerste twee jaar is dat nog niet mogelijk”, aldus Brepoels. “We werken al goed samen met de mannen, maar om zoals Anderlecht en OHL al vanaf 9 uur op de club te beginnen daar hebben wij de middelen en het budget nog niet voor. Dan moeten we honderd procent gaan samenwerken met de mannen.”

Geleerd uit de bekerfinale

Met de vele nieuwkomers mag de sportieve ambitie ook wel hoger gelegd worden voor komend seizoen. Al deed Genk het in Play-off I ook prima en haalde het de bekerfinale. Meedoen voor de titel, daarover spreken is nog veel te vroeg, “maar Play-off I halen is wel het absolute minimum” voor Brepoels. “Wij trainen vier keer per week, voor sommige speelsters na al een lange dag op het werk of op school. Sommige profclubs gaan tot zes keer per week trainen”, merkt Brepoels nog op. “Ik ben heel benieuwd welk verschil dat kan geven op de lange termijn.” De nieuwkomers zullen ook wat aanpassing nodig hebben, bij Genk wordt het anders voetballen. "Bij Anderlecht of OHL waren ze gewoon om op de helft van de tegenstander te spelen, terwijl wij toch lager spelen." "Maar de ervaren speelsters die we haalden, moeten onze jongeren ook beter maken. Dat tekort aan ervaring merkten we zeker in de bekerfinale.”

Onder vleugels Pro League (opnieuw met ploegen)

Vorig seizoen telde de Super League elf clubs, maar Eendracht Aalst zakte vrijwillig. Die ene club minder maakt voor Guido Brepoels geen groot verschil. “België is voorlopig ook te klein voor een grotere eerste klasse. Kijk maar hoe er steeds meer buitenlandse speelsters gehaald worden. De BeNe-liga zal wel niet terugkeren, maar dat zou nochtans kunnen helpen”, mijmert Brepoels. Het verschil tussen de topploegen zal wel kleiner zijn, denkt hij. Dat belooft dan voor een spannende Play-off I, die opnieuw met zes ploegen gespeeld zal worden, na de reguliere competitie van 18 speeldagen. Een competitie dus voor het eerst georganiseerd door de Pro League, merkt Brepoels daar al iets van? “Zeker op vlak van organisatie merk ik al verbetering, met bijvoorbeeld bepaalde verplichtingen qua infrastructuur. En er komt ook iemand van de scheidsrechters nog zaken toelichten, dat gebeurde vroeger allemaal niet.” “Het schuift op naar hoe er bij de mannen wordt gewerkt en dat is alleen maar goed.”



Vanavond opent Genk de competitie bij Charleroi, KAA Gent ontvangt landskampioen Anderlecht, dat 6 keer op een rij de titel pakte.