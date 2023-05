Pro League neemt Lotto Super League in handen: "Topcompetitie maken die speelsters doet dromen"

"De KBVB en de Pro League bundelen hun krachten en expertise voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dit is een logische stap in onze gezamenlijke ambities die we nu eindelijk kunnen zetten", zegt CEO van de Pro League Lorin Parys.

"Groeien tot uiterst professionele competitie"

De vrouwenreeks gaat in het laatste weekend van augustus 2023 van start, met 10 teams. Het is de bedoeling om het aantal vrouwenploegen de komende jaren te laten groeien.

"Mikken op jaarlijkse groei van 10%"

Ook bij de Belgische voetbalbond KBVB hebben ze er een goed oog in.

"Sinds de lancering van ons plan "The World At Our Feet" is vrouwenvoetbal een strategische prioriteit voor de KBVB", zegt Manu Leroy, CEO ad interim van de KBVB.

"Met meer dan 50.000 leden is voetbal nu al de populairste vrouwelijke ploegsport. Maar er is nog een grote groeimarge, want amper 10% van alle voetballers in België is vrouwelijk."

"Daarom zetten we samen met Voetbal Vlaanderen en ACFF in op een jaarlijkse groei van 10% om zo meer dan 5.000 meisjes en vrouwen aan het voetballen te krijgen. De Pro League zet nu vol in op een zo sterk mogelijke topcompetitie die jonge speelsters doet dromen van een profcarrière en om ooit voor de Red Flames te spelen."