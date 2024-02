Red Flame Ella Van Kerkhoven ruilt Genk voor Feyenoord

De leegloop bij het vrouwenteam van Racing Genk gaat voort. Ella van Kerkhoven is de volgende in de rij: de 30-jarige aanvalster trekt de deur in België achter zich dicht en gaat in Nederland bij Feyenoord aan de slag. Ze tekende tot 2025.

De Van Belles waren nog maar deze zomer in Genk beland. Net als topschutter Van Kerkhoven, die zoals Red Flame Shari Van Belle overkwam van OHL. Van Kerkhoven kiest ook eieren voor haar geld. Ze ruilt de nummer 5 van België voor Feyenoord, de nummer 10 van 12 clubs in Nederland.

Genk Ladies was ambitieus aan het seizoen begonnen met heel wat opvallende versterkingen, maar twee weken geleden kwam plots het bericht van een herstructuring bij Genk Ladies: "KRC Genk wil de werking van KRC Genk Ladies structureel ondersteunen binnen de financiële realiteit waarin het vrouwenvoetbal zich vandaag bevindt." Lees: financieel kwamen de Ladies niet rond. Het nieuwe strategische plan van Genk Ladies richt zich op een hernieuwde focus op de jeugd. Genk wil investeren in jong talent en de jeugdafdeling versterken. Door die koerswijziging (en dus minder geld voor het A-team) mogen een aantal speelsters het Limburgse schip verlaten. Onder meer de zussen Lyndsey en Shari Van Belle trokken naar respectievelijk Club YLA en Standard.

In België speelde Van Kerkhoven ook nog voor Anderlecht en AA Gent, 3 keer was ze topschutter van de Super League. Het is haar 2e buitenlandse avontuur, in het seizoen 2019-2020 zat ze bij Inter.



Feyenoord rekent op de ervaring én de doelpunten van Van Kerkhoven. "Feyenoord is een mooie naam en een club die volgens mij goed bij mij past", zegt ze tevreden.



"Ik ben een spits en ben hier om doelpunten te maken. Ik wil met mijn ervaring ook de ploeg vooruithelpen."