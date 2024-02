Rode Duivels openen Nations League-campagne met thuismatch tegen Israël

België werd donderdag bij de loting in Parijs in groep 2 van de A-divisie ondergebracht met Italië, Frankrijk en Israël. De Fransen ontvangen op de eerste speeldag Italië.

Op maandag 9 september (20.45 u) trekt de groep van Domenico Tedesco naar Frankrijk. Israël speelt dan gastheer voor Italië, al is het vanwege het conflict met de Palestijnen afwachten waar de match wordt gespeeld.

Donderdag 10 oktober (20.45 u) zijn de Belgen te gast in Italië en staat Israël-Frankrijk geprogrammeerd. Vier dagen later (maandag 14 oktober, 20.45 u) nemen Romelu Lukaku en co het voor eigen publiek op tegen Frankrijk en doet Italië hetzelfde tegen Israël.

Op speeldag vijf, op donderdag 14 november (20.45 u), zijn de affiches België-Italië en Frankrijk-Israël. De groep wordt drie dagen later, op zondag 17 november (20.45 u), afgesloten met de duels Israël-België en Italië-Frankrijk.

In tegenstelling tot de voorbije edities gaat niet alleen de groepswinnaar door. De top twee plaatst zich voor de kwartfinales (heen en terug), die in maart 2025 gespeeld worden. Van 4 tot 8 juni vindt de Final Four in een van de geplaatste landen plaats.

Het land dat vierde wordt in zijn groep degradeert naar de B-divisie, de derde speelt een barrageduel tegen een runner-up uit de B-divisie.