Sam Van Rossom stopt na dit seizoen met basketbal: "De cirkel is rond"

Na 19 seizoenen op het allerhoogste niveau heeft Sam Van Rossom (37) beslist om met basketbalpensioen te gaan. Zowel bij Oostende als bij Valencia groeide de bijna 38-jarige Van Rossom uit tot een clublegende, een van de grootste spelers uit de Belgische basketbalgeschiedenis.

Sam Van Rossom wierp zijn eerste balletjes in zijn geboortestad Gent, maar het is bij Oostende dat hij op het hoogste niveau debuteerde, nog voor zijn 20e.



Het duurde niet lang voor de point guard zich ontpopte tot een van de smaakmakers van de Belgische competitie. Naast individueel succes - zowel in 2007 als 2008 werd hij Speler van het Jaar - werd ook de trofeeënkast gevuld, met 2 Belgische titels en 1 beker.



Van Rossom was klaar voor een buitenlands avontuur. Eerst proefde hij van het Italiaanse basketbal bij Pesaro, maar na 2 jaar verhuisde hij naar de hoger aangeschreven Spaanse competitie.



Via Zaragoza belandde hij bij Valencia, waar hij in tien jaar tijd zou uitgroeien tot een clubmonument. Met die club wist hij in 2017 de hegemonie van Real Madrid en Barcelona te doorbreken door ook in Spanje kampioen te worden.



Ook Europees drukte Van Rossom zijn stempel, niet alleen in de EuroCup, die hij zowel in 2014 als 2019 wist te winnen, maar ook in de EuroLeague, de Champions League van het basketbal.

Afscheid met een titel?

Intussen was hij uiteraard ook bij de Belgische nationale ploeg een vaste waarde geworden, al zorgden onder meer blessures ervoor dat hij er net niet in slaagde om recordinternational te worden.



Die eeuwige strijd met het lichaam dwongen Van Rossom vorig jaar om afscheid te nemen van Valencia. Bij zijn uitzwaaimatch hielden van de 8.500 toeschouwers weinigen het droog. Van Rossom keerde terug naar Oostende om de cirkel van zijn carrière rond te maken. Daar werpt hij nu zijn laatste balletjes. Wordt het een afscheid via de grote poort, met een allerlaatste landstitel? In zijn afscheidsvideo maakt Van Rossom duidelijk dat hij nog vol voor de 13e landstitel op een rij wil gaan. "Wat in 2005 begon als een avontuur, eindigt in 2024 na een geweldige reis", zegt hij. "Maar het nu geen tijd voor afscheid, het is tijd voor een laatste trip samen met jullie. 'Let's go for the unseen 13'."

"Ik word er niet jonger op"

"De tijd is gekomen", zegt Van Rossom bij Belga. "Op dit moment speel ik nog op een acceptabel niveau vind ik, maar ik word er niet jonger op. Dat voel ik aan verschillende dingen." "Ik heb op fysiek vlak weer wat afgezien dit jaar. De knie was toch weer een probleem gedurende drie à vier maanden. Die problemen met mijn lichaam zijn ook niet abnormaal. Ik word in juni 38 jaar. Ja, het fysieke is wel één van de hoofdredenen waarom ik stop." "Basketbal heeft heel veel voor mij betekend en me ook enorm veel voldoening gegeven. Ik heb er ook heel veel vrienden aan over gehouden." "Het is nog helemaal niet gedaan. We hebben een heel goed seizoen gedraaid. Dat moeten we nu proberen te bekronen in de play-offs. We kunnen nog twee titels binnenhalen. Dat is absoluut mijn doel nu."

Steekkaart Sam Van Rossom

Geboortedatum: 3 juni 1986

Geboorteplaats: Gent

Lengte: 188 cm

Positie: point guard (spelverdeler) Clubs:



2005-2008 Oostende

2008-2010 Pesaro (Ita)

2010-2013 Zaragoza (Spa)

2013-2023 Valencia (Spa)

2023-2024 Oostende



Palmares:



- 2x kampioen van België (2007 en 2008)

- 1x Beker van België (2008)

- 1x kampioen van Spanje (2017)

- 2x winnaar EuroCup (2014 en 2019)

- 2x Belgisch Speler van het Jaar

- 121 selecties voor de Belgian Lions



Opmerking:



Sam Van Rossom is de partner van Jana Raman, speelster van de Belgian Cats. Samen hebben ze twee kindjes, Matteo en Lukas.

