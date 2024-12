Julie Vanloo verhuist van Washington naar fonkelnieuwe WNBA-ploeg Golden State Valkyries

De WNBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie bij de vrouwen, zal in 2025 geen 12 maar 13 teams tellen. Met de Golden State Valkyries, het zusje van de Golden State Warriors, komt er een nieuwe ploeg bij.



Om nieuwe clubs de kans te geven om vanaf de start een competitieve kern samen te stellen, wordt er een "Expansion Draft" georganiseerd. Hierbij mag de nieuwe club speelsters kiezen uit alle andere teams in de WNBA.



Elke club mag wel een lijst indienen van 6 spelers die niet gekozen kunnen worden. Maar op die lijst hebben de Washington Mystics Julie Vanloo dus niet gezet.



De Valkyries kozen ervoor om bij elk team 1 speelster weg te halen. Alleen bij Seattle gebruikten ze hun pick niet. Dat betekent dat de nieuwe ploeg voorlopig 11 speelsters telt, onder wie dus Vanloo.



In de aanloop naar het nieuwe seizoen kunnen daar nog extra speelsters bijkomen uit de gewone WNBA draft, waar de Valkyries onder meer de 5e pick hebben.



Opvallend is dat Golden State een zeer Europese kern heeft samengesteld. Naast Vanloo koos het ook de Françaises Carla Leite en Iliana Rupert, de Spaanse Maria Conde en de Italiaanse Cecilia Zandalasini.



De Golden State Valkyries hebben dezelfde eigenaar als de Golden State Warriors en zullen hun thuiswedstrijden ook in dezelfde zaal spelen als Stephen Curry en co., namelijk het Chase Center in San Francisco.