Rode Duivels krijgen loodzware loting in Nations League met Frankrijk, Italië en Israël

Domenico Tedesco moest toch even slikken. De Rode Duivels mogen zich opmaken voor een loodzware groep in de Nations League. In Parijs kwam België bij Frankrijk, Europees kampioen Italië en Israël terecht. In september staan de eerste wedstrijden op het programma.

Italië is 4-voudig wereldkampioen en komende zomer de titelverdediger op het Europees kampioenschap. Frankrijk is het team van sterspeler Kylian Mbappé dat een dik jaar geleden nog de finale van het WK in Qatar speelde.

De zware loting hoeft de kansen van de Rode Duivels op een plekje in de Final Four niet te verkleinen, want in tegenstelling tot de vorige edities stoot niet alleen de groepswinnaar, maar ook de nummer 2 van elke groep door naar de volgende ronde.

In maart 2025 staan dus eerst nog kwartfinales (in een heen- en terugwedstrijd) op het programma om de deelnemers van de Final Four te beslissen. De eindronde tussen 4 landen is gepland tussen 4 en 8 juni 2025 in een van de gekwalificeerde landen.

De nummers 3 van elke poule uit de groepsfase spelen een barragewedstrijd tegen de nummers 2 uit de B-divisie. De rode lantaarn van elke groep zakt nog altijd naar een lagere divisie.