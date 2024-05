BEKIJK - 300e clubgoal in Romelu Lukaku zijn carrière levert Roma slechts punt op in topper tegen Juventus

De 300e goal van Romelu Lukaku in clubverband is een feit. De spits van AS Roma opende de score in de topper tegen Juventus, al leverde zijn mijlpaal slechts een punt op. Bremer zorgde op het halfuur voor de 1-1. De thuisploeg versierde nog de beste kansen in het slot, maar moest tevreden zijn met een punt.