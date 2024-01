Rode Duivels warmen zich op voor het EK met een oefenpot tegen Montenegro

In hun voorbereiding op het Europees kampioenschap in Duitsland hebben de Rode Duivels een oefeninterland tegen Montenegro aan hun programma toegevoegd. Op woensdag 5 juni komen de voetballers uit de Balkan naar Brussel.

Eind maart trekken de Rode Duivels het Kanaal over voor stevige oefenwedstrijden tegen Ierland en Engeland.

In juni doen ze het rustiger aan met oefeninterlands in eigen land. Op woensdag 5 juni speelt België tegen Montenegro, dat zich niet wist te plaatsen voor de EK-eindronde in Duitsland.

De uitzwaaiwedstrijd tegen Luxemburg, aanvankelijk voorzien op zondag 9 juni, verhuist wegens de verkiezingen die dag naar zaterdag 8 juni.

De oefenwedstrijden vinden allebei plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.