Conegliano klopt Milaan met Laura Heyrman in Italiaans finaleduel van Champions League

Doet de naam Conegliano nog een belletje rinkelen? Bij Asterix Avo Beveren alvast wel. In de groepsfase van de Champions League mochten onze landgenotes ondervinden wat voor een sterke ploeg het is. Competitiegenoot Milaan kon wel veel weerwerk bieden in de finale, Laura Heyrman en co. gingen alsnog onderuit met 3-2.