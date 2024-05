Lando Norris weet met blijdschap geen blijf na eerste F1-zege: "Oh, waaauw! Het werd tijd, hè?"

Vijf jaar in de Formule 1, zeven keer op de derde plek, 8 keer tweede. Maar voortaan mag Lando Norris een Grand Prix-winnaar noemen in de koningsklasse van de autosport. De 24-jarige Brit wist dan ook met zijn blijdschap geen blijf na de finish. "Eindelijk kan ik het waarmaken voor mijn team!", deelde Norris.

Werkelijk iedereen op de grid - én zelfs uit de pitcrews - kwam Lando Norris feliciteren met zijn allereerste zege in de Formule 1.

De gunfactor bij de jonge Brit is zo enorm, omdat hij al zo vaak er erg dicht bij was. In Miami was het eindelijk zover: met tranen in zijn ogen beklom hij het hoogste schavot.

Maar voor hij dat deed, brulde hij zijn race-ingenieur doof met dolblije radioboodschappen. Hoe we die kreten zouden moeten spellen, blijft ons een raadsel. Wel duidelijk, waren zijn woorden op de babbel na de race.

"Oh, wauw ... Het werd tijd, hè? Wat een race!", klonken de eerste woorden van Norris.