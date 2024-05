Lando Norris boekt eindelijk langverwachte 1e zege in Miami, Verstappen 2e na spektakelrace

zo 5 mei 2024 23:34

Grote Prijs van Miami 57 rondes Miami International Autodrome Lando Norris einde

Zou Lando Norris er zelf nog in geloofd hebben? De Brit van McLaren had het ongelukkige record op zijn naam van 15 podiumplekken zonder winst in de Formule 1. Maar de 0 is voor eeuwig weg na een spectaculaire race in Miami. Norris profiteerde optimaal van een safetycar na een crash en veroordeelde Max Verstappen zowaar tot het tweede schavot.



Wie zou Lando Norris het meest mogen bedanken? De safetycar? Kevin Magnussen en Logan Sargeant? Zijn team voor een straf pakket updates? Of toch maar zichzelf? Een combinatie van dat alles leverde Lando Norris eindelijk zijn eerste F1-zege op. Al 8 keer eindigde hij 2e, nu mocht de 24-jarige Brit voor het eerst sinds 2018 nog eens juichen in een racewagen. Nochtans was zijn ploegmaat Oscar Piastri beter weg in Miami. De Australiër profiteerde van een bijna-kamikaze van Sergio Perez om op te schuiven. Maar ook Norris demonstreerde dat de nieuwe updates op de McLaren werkten. Norris ging lang door op zijn medium banden en net toen het hoognodig tijd was voor een pitstop, botste Kevin Magnussen tijdens een inhaalmanoeuvre op Logan Sargeant. De safetycar moest uitrukken en kwam voor Max Verstappen de baan op. De Nederlander, die voor zijn pitstop voortdurend aan de leiding had gereden, zag hoe Norris zo een gratis pitstop kreeg en aan de leiding bleef.

Norris overleeft herstart en wint

Lando Norris had nu ook versere banden dan Verstappen en kon bij de herstart langzaam maar zeker wegrijden. Met de ene snelste ronde na de andere zette hij de drievoudige wereldkampioen op een veilige afstand. Charles Leclerc kon ook nog een Ferrari op het podium parkeren. Ploegmaat Carlos Sainz deed iets te(?) veel zijn best om ook nog op te schuiven en raakte daarbij Oscar Piastri. Afwachten of de Spanjaard nog een straf krijgt opgelegd.



Het kon Norris niet meer van de overwinning houden. Na 15 podiumplaatsen was het nu wel raak voor het McLaren-talent. In Sotsji was Norris er in 2021 al eens heel dicht bij, maar een verkeerde keuze bij een regenbui kostte hem toen de eerste zege. Nu staat zijn eerste F1-zege wel op zijn palmares. En dat na 110 races.

Verstappen: "McLaren uitdagers voor WK? Ik hoop van niet"

Max Verstappen kon zich neerleggen bij een overwinning voor Lando Norris. "Je wint en je verliest in racen", zei hij. "Vandaag was het moeilijk. Op de mediums voelde het al niet geweldig." "Toen hoorde ik de rondetijden van de McLarens en dacht ik: dat is heel snel. Maar als een slechte dag P2 betekent, mag ik niet klagen. Lando heeft een geweldige race gereden en verdient deze zege." "Of McLaren nu uitdagers zijn voor de wereldtitel? Ik hoop van niet (lacht). We zullen het analyseren waar het misliep en we komen sterker terug." Charles Leclerc noemde de 3e plek "het hoogst haalbare". "We misten snelheid", zei de Monegask. "De safetycar kwam op een slecht moment. P3 is dan ook geen slecht resultaat."

Miami Grand Prix klassement Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Lando Norris McLaren 1u30'49"876 25 2 Max Verstappen Red Bull Racing + 7"612 18 3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari + 9"920 15 4 Carlos Sainz Scuderia Ferrari + 11"407 12 5 Sergio Perez Red Bull Racing + 14"650 10 6 Lewis Hamilton Mercedes + 16"585 8 7 Yuki Tsunoda RB - Honda RBPT + 26"185 6 8 George Russell Mercedes + 34"789 4 9 Fernando Alonso Aston Martin + 37"107 2 10 Esteban Ocon Alpine + 39"746 1 11 Nico Hülkenberg Haas F1 Team + 40"789 0 12 Pierre Gasly Alpine + 44"958 0 13 Oscar Piastri McLaren + 49"756 0 14 Guanyu Zhou Kick Sauber - Ferrari + 49"979 0 15 Daniel Ricciardo RB - Honda RBPT + 50"956 0 16 Valtteri Bottas Kick Sauber - Ferrari + 52"356 0 17 Lance Stroll Aston Martin + 55"173 0 18 Kevin Magnussen Haas F1 Team + 1'04"683 0 19 Alexander Albon Williams Racing + 1'16"091 0 20 Logan Sargeant Williams Racing DNF