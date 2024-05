Flinke streep door de rekening van Anderlecht: Jan Vertonghen moet geblesseerd naar de kant

Net op het moment dat Anderlecht verlost leek van zijn (grootste) blessurezorgen slaat het noodlot opnieuw toe. Rond het halfuur liep aanvoerder Jan Vertonghen een liesblessure op. De Rode Duivel probeerde eerst nog verder te spelen, maar moest een paar minuten later toch naar de kant.

Stevige klap voor Anderlecht in het Dudenpark.

Vooraf kon trainer Brian Riemer nog de positieve boodschap brengen dat Anders Dreyer, Kasper Schmeichel en opnieuw fit zijn, maar op het halfuur zag paars-wit wéér een sterkhouder uitvallen.

En niet de minste.



Aanvoerder Jan Vertonghen liep net voor het halfuur bij een sprint een liesblessure op. De recordinternational trok enkele pijnlijke grimassen en gebaarde meteen naar de bank dat hij verzorging nodig had.

Nadien probeerde Vertonghen nog verder te spelen, maar dat bleek snel onmogelijk. Met een bezorgde blik hinkte de Rode Duivel naar de kant.



Hoe ernstig zal de diagnose straks blijken? Zien we Vertonghen nog terug in de play-offs? En/of komt zelfs het EK in gevaar?