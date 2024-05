Ook dominant bij de jeugd: voetbalvrouwen van ongenaakbaar Spanje winnen EK U17

Spanje is Europees kampioen voetbal bij de U17. De Spaanse vrouwen kenden in de finale geen enkele moeite met Engeland, het werd 0-4. Spanje was eerder in het toernooi al te sterk voor de jonge Red Flames.

Het is al Spanje wat de klok slaat in het internationale vrouwenvoetbal tegenwoordig.



De Spaanse U17 heeft het EK in Zweden gewonnen. In een heruitgave van de WK-finale bij de elite tussen Spanje en Engeland was La Roja duidelijk de betere.



Vlak voor rust zorgde een doelpunt van Cerrato en een Engelse owngoal ervoor dat Spanje de tweede helft uit een zetel kon spelen. Daarin scoorde Segura nog tweemaal.



Deze overwinning op het EK is nogmaals een bevestiging dat het Spaanse vrouwenvoetbal op de goede weg is. Er wordt in Spanje stevig geïnvesteerd in de jeugdopleidingen, een systeem waar ook de eerste ploeg de vruchten van plukt. Spanje werd afgelopen zomer wereldkampioen.



In dit Ek deden ook de jonge Red Flames mee. Zij namen het in de groepsfase op tegen Polen, Portugal en uiteindelijke winnaar Spanje en eindigden het toernooi puntenloos.