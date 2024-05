Kenneth Vandendriessche wint voor tweede keer de Ironman van Lanzarote en mag naar Hawaï

Voor de tweede keer in 3 jaar tijd heeft onze landgenoot Kenneth Vandendriessche de prestigieuze Ironman van Lanzarote op zijn palmares gezet. De 32-jarige West-Vlaming legde het parcours af in 8u29'54". Dankzij zijn zege is Vandendriessche ook rechtstreeks gekwalificeerd voor de Ironman van Hawaï.

Triatleet Kenneth Vandendriessche (32) was vandaag voor de tweede keer in zijn carrière de beste op Lanzarote. De West-Vlaming won er de Ironman in 2022 en deed dat kunstje vandaag nog eens over.

De Ironman van Lanzarote staat bekend als een van de zwaarste triatlons in Europa, maar Vandendriessche deelde zijn wedstrijd perfect in. Dat de Ruddervoordenaar er af en toe op stage is, zal ongetwijfeld geholpen hebben.

Vandendriessche beperkte de schade in het zwemmen en zocht nadien zijn eigen tempo op de fiets. Een juiste keuze, want hij had op die manier nog heel wat overgehouden voor het loopgedeelte.

Zijn marathon legde Vandendriessche af in een straffe tijd van 2u39'. Zo ging hij nog voorbij de Spanjaarden Montraveta en Ugarte.

Zijn zege is meteen ook goed voor een trip naar Hawaï. Vandendriessche is rechtstreeks gekwalificeerd voor de Ironman op de eilandengroep.