Yellow Tigers openen Golden League met overwinning tegen Spanje

De Yellow Tigers proberen zich deze zomer eerst via de Golden League en daarna (hopelijk) via de Challenger Cup te plaatsen voor de Nations League, waar de beste landen ter wereld het jaarlijks tegen elkaar opnemen.



De start van België was alvast veelbelovend. Spanje begon met een 2-3-nederlaag tegen gastland Zweden in de benen aan de match, maar het was duidelijk al beter gerodeerd dan de Tigers. Dat resulteerde in 28-30-winst na een spannende eerste set.



Hierna begon de machine van de Belgen beter te draaien. In sets 2, 3 en 4 kon Spanje nooit voor echte dreiging zorgen: 25-16, 25-18, 25-16.



Britt Herbots (12 punten) moest voor een keer de topschuttertitel aan Pauline Martin (18 punten) laten. Manon Stragier - Speelster van het Jaar in België - was goed voor 17 punten.