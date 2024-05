Marco Reus blinkt uit en krijgt pakkend eerbetoon bij laatste thuiswedstrijd voor Dortmund

Het einde van een tijdperk.



Marco Reus zal nooit meer in het geel-zwarte Dortmund-shirt spelen in het Signal Iduna Park. De laatste competitiewedstrijd van Dortmund stond dan ook helemaal in het teken van de 34-jarige middenvelder. Vooraf werd Reus geëerd met bloemen en een magistrale tifo.



Het zorgde ervoor dat Reus er nog eens zin in had zoals vanouds. De Duitser deelde eerst al een assist uit aan Maatsen, die met een knap afstandsschot de festiviteiten op gang schoot.



Vervolgens nam de middenvelder plaats achter een vrijschop en krulde hij deze heerlijk over de muur in doel. Zijn laatste Bundesliga-doelpunt voor Dortmund, dat de score op het einde nog uitdiepte tot 4-0.



In minuut 80 werd Reus naar de kant gehaald voor een applausvervanging. Zichtbaar geëmotioneerd ging de kapitein door een erehaag opgesteld door zijn ploeggenoten.

In zijn periode bij Dortmund was Reus goed voor 2 bekerwinsten en won hij driemaal de Supercup. Ook werd hij drie keer verkozen tot speler van het seizoen in de Bundesliga.

Het verhaal bij Dortmund is echter nog niet volledig ten einde. Zaterdag 1 juni is er nog de Champions League-finale tegen Real Madrid. Reus kan daar de ultieme revanche nemen voor de verloren finale van 2013, al is het absoluut niet zeker dat hij in de basis zal starten.