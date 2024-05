Clubicoon Marco Reus verlaat Dortmund na 12 jaar: "Maar ik wil de Champions League nog winnen"

Borussia Dortmund heeft vrijdag bekendgemaakt dat Marco Reus aan het einde van het seizoen de club zal verlaten. De 34-jarige Duitser is sinds 2012 actief bij de Borussen. In onderling overleg is besloten dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. "Het is goed dat er nu duidelijkheid is."

Marco Reus is geboren en getogen in Dortmund en doorliep ook de jeugdopleiding van BVB tussen 1995 en 2005. In de tussentijd speelde hij voor Rot Weiss Ahlen en Borussia Mönchengladbach.

Hij speelde 424 wedstrijden voor Dortmund waarin hij goed was voor 168 goals en 128 assists. Twee keer werd hij verkozen tot Duits voetballer van het jaar.

De Bundesliga wist hij met de Borussen niet te winnen, maar hij hielp ze wel twee keer aan de Duitse beker. Tussen 2018 en 2023 was hij kapitein.

In 2013 verloor Reus met Dortmund de Champions League-finale van landgenoten Bayern München. Na de 1-0-zege tegen PSG in de halve finale afgelopen woensdag hoopt Reus om deze leegte op zijn erelijst nog te kunnen vullen.

"We hebben nog één doel dat we allemaal samen willen bereiken, en dat is de Champions League-trofee terug naar Dortmund brengen. Daarom is het goed dat er nu duidelijkheid is", aldus Reus in een videoboodschap op X.

Waar de toekomst ligt van de 34-jarige Reus is nog niet duidelijk.