Leverkusen voltooit ongeslagen Bundesliga-seizoen, dramatisch einde voor Bayern, Keulen en Bochum

Bayer 04 Leverkusen einde 2 - 1 FC Augsburg 12' - Doelpunt - Victor Boniface (1 - 0) 27' - Doelpunt - Robert Andrich (2 - 0) 41' - Verv. Tim Breithaupt door Arne Engels 62' - Doelpunt - Mert Kömür (2 - 1) 63' - Verv. Amine Adli door Florian Wirtz 63' - Verv. Victor Boniface door Patrik Schick 70' - Verv. Exequiel Palacios door Granit Xhaka 70' - Verv. Álex Grimaldo door Piero Hincapié 74' - Verv. Mert Kömür door Pep Biel 74' - Verv. Phillip Tietz door Sven Michel 82' - Geel - Felix Uduokhai 82' - Verv. Jeremie Frimpong door Josip Stanisic 90+1' - Verv. Ermedin Demirovic door Dion Beljo 90+1' - Verv. Arne Maier door Mahmut Kücüksahin Bundesliga - speeldag 34 - 18/05/24 - 15:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 12' Victor Boniface 12' Victor Boniface 1 - 0 27' Robert Andrich 27' Robert Andrich 2 - 0 62' Mert Kömür 2 - 1 Mert Kömür 62'

Bayer Leverkusen is erin geslaagd de Bundesliga ongeslagen af te sluiten. De ploeg van Xabi Alonso, al enkele weken zeker van de titel, legde op de slotspeeldag Augsburg over de knie. Bayern gaf een 0-2-voorsprong uit handen en verliest zo de tweede plek aan Stuttgart, ook voor Bochum en Keulen was het een seizoenseinde in mineur.

Het was nog maar eens feest in de BayArena.



Bayer 04 Leverkusen had op de slotspeeldag geen kind aan Augsburg en wist zo de ongeslagen status in de Bundesliga vast te houden. De kampioen kwam vroeg op voorsprong dankzij een intikker van oude bekende Boniface. Andrich diepte de score snel uit, dichter dan de aansluitingstreffer kwam Augsburg niet meer. Zo eindigt Leverkusen de Bundesliga met 28 overwinningen, 6 gelijke spelen en geen enkel verlies. Ook in de beker en de Europa League werd nog niet verloren, maar in die twee competities volgen komende weken nog finales.

Bayern verspeelt dubbele voorsprong en tweede plaats

FC Bayern München moest op de laatste speeldag nog vol aan de bak om niet te zakken naar de derde plaats. De Rekordmeister besefte dat op bezoek bij Hoffenheim en kwam al na slechts 6 minuten op een dubbele voorsprong via Tel en Davies. Er volgde echter een complete ommekeer. Beier scoorde tegen en dankzij een hattrick van Kramaric won Hoffenheim met 4-2. Een einde in mineur voor Thomas Tüchel, hij verlaat Bayern na dit seizoen.



Revelatie VfB Stuttgart profiteerde optimaal van het puntenverlies van Bayern. Onder impuls van Guirassy, opnieuw goed voor 2 doelpunten, werd met 4-0 gewonnen van Borussia Mönchengladbach.



Stuttgart sprong zo in extremis nog over Bayern naar de tweede plaats. Voor Bayern is het het slechtste eindresultaat sinds 2010/11.

Union Berlin redt zich in toegevoegde tijd, treurnis bij Keulen en Bochum