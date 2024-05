Iga Swiatek is al voor de derde keer de beste op het gravel van Rome

Iga Swiatek en Aryna Sabalenka stonden twee weken geleden ook al tegenover elkaar in een finale, toen op het Madrileense gravel.



Toen werd het een moeizame zege voor de Poolse, die onder meer drie matchpunten moest redden. In Rome ging het een stuk vlotter.



Swiatek liet maar 5 spelletjes aan Sabalenka en mocht na anderhalf uur al de trofee in de lucht steken. Dat doet ze voor de derde keer in haar carrière, en dat voor haar 23e. Enkel Gabriela Sabatini won vaker in Rome voor die leeftijd, namelijk vier keer.



Swiatek onderstreept nog eens haar bijna onklopbare status in finales. Ze won haar laatste 9 finales allemaal. De laatste keer dat het verkeerd afliep, was meer dan een jaar geleden, in Madrid. Toen verloor ze van... Sabalenka.