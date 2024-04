Anderlecht laat zich niet ongerust maken door bloedvorm Club Brugge: "Wij hebben alles nog in handen"

zo 28 april 2024 20:54

De hete adem blaast nu echt vol in de nek. Op speeldag 6 zag Anderlecht zijn grote rivaal Club Brugge langszij komen in de stand. Toch houdt trainer Brian Riemer, die bidt voor hoopvol nieuws uit de ziekenboeg, het hoofd koel: "Het is spannend, maar daar is dit systeem voor gemaakt."

Ontgoocheld.



Dat woord keerde het vaakst terug tijdens de analyse van Brian Riemer in de perszaal van Jan Breydel. Want - zo oordeelde de coach - zijn ploeg had ondanks een match met twee gezichten genoeg kansen om de zege te pakken. "Voor rust liep ons wedstrijdplan oké", begon de Deen zijn analyse. "Een beetje zoals woensdag. We probeerden de ruimte in de rug van hun backs te benutten en door die openingsgoal ontvouwde zich het perfecte scenario." Na rust zag Riemer de partij kantelen. "We kregen een ongelukkige goal tegen", aldus de coach. "Vervolgens gingen we in shock. We vergaten ons plan, trapten te veel lange ballen en verloren alle duels. De match was plots het Wilde Westen. Ik ben wel blij met onze laatste kwartier - daarin konden we de drie punten gepakt hebben."

Er zijn nog 4 matchen te spelen en wij staan nog altijd eerste. Brian Riemer

Omdat Anderlecht dat uiteindelijk niét deed, zag het Club Brugge langszij komen in het klassement. Vraag aan een kransje analisten bij wie momenteel het momentum ligt en de meesten zullen blauw-zwart zeggen. Hoe kijken ze bij Anderlecht naar de bloedvorm van de grote rivaal? "Ik denk niet aan Club Brugge", klonk het stoïcijns bij Riemer. "En dat zeg ik met alle respect. Er zijn nog 4 matchen te spelen en wij staan nog altijd eerste. We hebben de titel dus volledig in eigen handen." "Kijk, als Club nog 4 keer wint, zijn ze kampioen. Maar voor ons geldt hetzelfde, hé. Dat is het opwindende van deze play-offs. En daar is dit systeem ook voor gemaakt. Als speler zijn dit de matchen die je wilt spelen."

Verschaeren snel terug?

Een groot pijnpunt voor Anderlecht in Brugge was de spelkwaliteit in balbezit. Riemer erkende dat en ging met een diepe zucht zijn lijstje geblesseerden af: "Yari Verschaeren, Anders Dreyer, Thorgan Hazard... Dat zijn drie van de beste profielen in onze competitie. Vandaag moesten we rekenen op andere types." De Deense coach hoopt wel dat hij snel enkele jongens kan recupereren. "De medische staf is mij beu", lachte hij. "Ik sta elke dag bij hen aan de deur om ze te pushen. Yari trainde zaterdag wel en stapte nu mee op de bus - hij is bijna terug. Ook bij Anders en Kasper is de kans groot dat ze volgende week terug zijn tegen Union." "We gaan geen domme beslissingen nemen, maar we doen wel alles wat we kunnen om ze speelklaar te krijgen. Het zijn drie jongens die voor een groot deel zullen bepalen of we de titel binnenhalen."