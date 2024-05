Union en Anderlecht vloeken allebei na doelpuntenloos gelijkspel, Club Brugge is dé winnaar van de speeldag

Einde

Een doelpuntenloos gelijkspel in het Dudenpark en dus is Club Brugge de lachende derde. Blauw-zwart is met nog drie speeldagen te gaan de nieuwe leider met 2 punten meer dan Anderlecht en 3 meer dan Union. Anderlecht en Union hielden elkaar in evenwicht in een felle en intense strijd. Beide ploegen hadden ook kansen, maar Moris en vooral ook Schmeichel zorgden ervoor dat er niet gescoord werd.