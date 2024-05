Brian Riemer komt met update over blessure Jan Vertonghen: "Het is zeker geen ernstig letsel"

Net op het moment dat Anderlecht verlost leek van zijn (grootste) blessurezorgen slaat het noodlot opnieuw toe. Rond het halfuur liep aanvoerder Jan Vertonghen een liesblessure op. De Rode Duivel probeerde eerst nog verder te spelen, maar moest een paar minuten later toch naar de kant. Trainer Brian Riemer kwam na afloop met een update: "Ik weet niet meer dan jullie, maar het is zeker geen grote blessure."

Op de persconferentie na afloop deelde Riemer de (weinige) beschikbare info over de blessure van zijn kapitein.

"Ik weet wellicht wat jullie weten", aldus de Deen. "Jan stapte van het veld omdat hij iets voelde, we wilden geen risico's nemen. Wat en hoe erg het precies is? Dat is momenteel erg twijfelachtig. Het is zeker geen ernstig letsel, we koesteren hoop. Maar het is nooit ideaal als iemand van het veld moet. We zien wel later deze week."

Vertonghen bleek bij zijn wissel wel bijzonder aangeslagen. Al moet dat volgens Riemer niet uitvergroot worden.

"We speelden een finale vandaag, hé. Jan wou natuurlijk op het veld staan en het team leiden. Daarom was het een emotioneel moment voor hem. Maar dat ging over wat er gebeurd was, niet over de toekomst."