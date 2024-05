Onze Giro-man Renaat Schotte ziet dat Pogacar niet echt "happy" is: "Hij is niet ongenaakbaar in deze Giro"

zo 5 mei 2024 20:28

Het lastige openingsweekend in de Giro leverde al een laars vol stof op om over na te kaarten. Onze man ter plekke, Renaat Schotte, monsterde de renners en stelde vast dat de topfavoriet geen al te gelukkige indruk geeft. "Gisteren was Pogacar not amused, vandaag was hij nog altijd niet echt happy."

"Gisteren snoepte Jhonatan Narvaez het roze voor de neus van Tadej Pogacar weg. Dat was een wereldprestatie, omdat Narvaez 41 dagen had stilgelegen na die hersenschudding opgelopen bij een val in Gent-Wevelgem."

"Pogacar was not amused na de etappe van gisteren. Hij was vandaag iets meer aanspreekbaar, maar nog niet echt heel happy." "Hij doet alles op automatische piloot. Dan is de vraag: wil Pogacar deze Ronde van Italië ook op automatische piloot winnen? Dat is natuurlijk niet evident, want het is een koers over 3 weken en geen eendagskoers." "We hebben vandaag gezien hoe snel het gebeurd is: Pogacar reed vooraan lek en kwam ten val, wat voor een deel zijn eigen schuld was. Dan heeft hij geluk dat hij meteen weer de fiets kan opspringen zonder noemenswaardige blessure." "Na die val heeft Pogacar een Pantani'tje gedaan, al was het niet te vergelijken met de afgesprongen ketting van Pantani op dezelfde berg (25 jaar geleden). Pantani heeft toen 49 renners voorbijgereden." "Pogacar heeft straffer gedaan: hij reed vandaag een volledig peloton voorbij. Op een andere manier natuurlijk. Hij werd eerst nog gegangmaakt door zijn ploegmakkers, die hem weer voorin in het peloton brachten."

Pogacar liep geen averij op bij zijn val vandaag.

Vraagtekens bij de sterkte van ploeg-Pogacar

"In de breedte is de UAE-ploeg wel op de afspraak. Maar hier en daar worden al vraagtekens geplaatst bij de sterkte." "Gisteren zei Pogacar zelf dat hij een mannetje tekort kwam om het verschil te maken op de San Vito." "Vandaag kon hij het zich op de slotklim permitteren om sneller geïsoleerd te zitten." "Maar nadat Majka de scepter had doorgegeven op iets meer dan 4 kilometer van het einde, is Pogacar er dan toch in geslaagd om weg te rijden van de verzamelde concurrentie." "Op het moment van de aanval had je het gevoel dat Pogacar een minuutje zou pakken. Hij liep goed uit, maar aan de streep was het verschil uiteindelijk maar 27 seconden. Dat duidt op een iets tragere slotkilometer van Pogacar."



Is de UAE-ploeg sterk genoeg voor 3 weken?

Pogacars tijdrovende activiteiten aan de finish

"Is Pogacar ongenaakbaar in deze Giro? Iedereen zegt van wel. Iedereen denkt dat hij nu tot en met Rome de roze trui zal houden." "Ik zeg "neen, hij is niet ongenaakbaar", want de koers is nog zo lang. Pogacar heeft die roze trui nu, maar dat zal hem ook elke dag ongeveer een uur tijd kosten aan de streep (podiumceremonie en interviews)." "Dat is een uur minder recuperatie, soms is dat zelfs anderhalf uur. Dat draag je mee in zo'n grote ronde." "Dan mag Pogacar nog de superman zijn die hij is, hij is ook maar een mens." "Door de aparte dynamiek die in deze Giro zit, met al op dag 2 een aankomst bergop, gaan we in de slotweek zeker verrassingen zien en renners die erdoor zakken."

Als rozetruidrager moet Pogacar ook na de streep aan de bak.

Geweldige Cian Uijtdebroeks

"Absoluut positief was het Giro-debuut van Cian Uijtdebroeks, met de witte trui als beloning. Dat is geweldig. Ook al door de manier waarop. Op de slotklim nam Uijtdebroeks het initiatief bij de achtervolgers." "Als je zoals O'Connor eerst Pogacar probeert te volgen, dan loop je een risico. O'Connor kwam uiteindelijk luid vloekend over de streep." "Achter Pogacar ontpoppen Geraint Thomas (2e) en Daniel Felipe Martinez (3e) zich meteen tot de topkandidaten voor de plekken 2 en 3." "Ze hebben meer ervaring dan Cian Uijtdebroeks. Maar onze landgenoot staat daar wel mooi 4e in dezelfde tijd als Einer Rubio (5e)."

Cian Uijtdebroeks is na 2 etappes de beste jongere.

Blijvertjes en wegvallers in de top 10

"Is Lorenzo Fortunato (6e) een blijver in de top 10? Dat zou kunnen." "Juan Pedro López (7e) heeft natuurlijk een fantastische Tour of The Alps gereden en er is er altijd eentje uit die koers die standhoudt in 3 weken Giro. Dat zou dit jaar Lopez kunnen zijn." "Jan Hirt (8e) is het type renner dat hier zomaar in de top 10 kan eindigen. Esteban Chaves (9e) is vroeger nog op het podium geëindigd van grote rondes." "De plekken 2 tot en met 12 zijn de mannen die op dit moment in aanmerking komen voor het podium. Naarmate de Giro vordert, zullen we namen schrappen." "Je hebt dus 11 kandidaten voor de 2 overige podiumplekken en 1 renner (Pogacar) die er met een kopje en schouders bovenuit steekt." "Het einde van de Giro zal dan de conclusie geven of het met kop en schouders is, met vlag en wimpel of met een soort reserve met de Tour in zijn achterhoofd."

Juan Pedro Lopez staat 7e in het klassement.