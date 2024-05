Jhonatan Narvaez vergalt het roze feestje van Tadej Pogacar in Turijn

Chouchou van Uytterhoeven

In de kopgroep zal de naam van Nicolas Debeaumarché (Cofidis) misschien een belletje doen rinkelen bij fans van Wielerclub Wattage.



De 26-jarige Fransman was het hele voorjaar lang een vaste waarde in het Wielermanager-team van Mark Uytterhoeven.



In deze Giro maakt Debeaumarché zijn vuurdoop in een grote ronde. Hij zal zijn kleinkinderen later kunnen vertellen dat hij dat in de vlucht van de dag deed.