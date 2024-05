LIVESTREAM: Maakt De Lie favorietenrol waar in Circuit de Wallonie?

Arnaud De Lie is de meest in het oog springende naam op de startlijst. Sinds de jonge Belg van Lotto-Dstny eind april zijn terugkeer maakte na een verplichte rustperiode, won hij 2 van de 3 koersen waaraan hij deelnam.



Hij was de beste in de Famenne Ardenne Classic (1.1) en de Tro Bro Léon (1.Pro), tussendoor werd hij ook derde in de GP Morbihan (1.Pro).



Op het eind zijn er 3 lokale ronden van 11 kilometer met een klimmetje van 600 meter aan 6,4 procent. De finish ligt wel na een lange rechte lijn.



Concurrenten voor De Lie vanmiddag: Axel Zingle, 2e in Famenne en 2e in Morbihan, Dries Van Gestel, Baptiste Planckaert, Jonas Rickaert, Tosh van der Sande, Frederik Frison, Luca Mozzato, Anthony Turgis en Pascal Ackermann.



Vorig jaar triomfeerde Jordi Meeus voor Lionel Taminiaux en Timo Kielich.