Arnaud De Lie kijkt na ellendig voorjaar weer vooruit: "De Tour? We gaan ervan uit dat ik ga"

za 4 mei 2024 11:29

Met een zege in de Famenne Ardenne Classic spoelde Arnaud De Lie afgelopen weekend een voorjaar vol miserie door. Het goudhaantje van Lotto-Dstny raakte door een valpartij en de ziekte van Lyme in een negatieve spiraal, maar kan na een korte reset nu opnieuw met vertrouwen vooruitkijken. "Die zege in de Famenne was mentaal heel belangrijk."

Een valpartij in Le Samyn, de ziekte van Lyme en de stekker eruit na Gent-Wevelgem. Arnaud De Lie was vol ambitie aan het wielerseizoen begonnen, maar zijn voorjaar draaide uiteindelijk uit op een sof.

Na een korte reset maakte onze landgenoot vorig weekend zijn comeback in de Famenne Ardenne Classic, en die terugkeer werd er eentje door de grote poort. "Die overwinning was heel belangrijk voor mij, na het teleurstellende voorjaar", sprak De Lie vrijdag.

De kopman van Lotto - Dstny rijdt dit weekend met de GP Morbihan en de Tro-Bro Léon twee eendagswedstrijden in Bretagne, waar hij met vertrouwen kan starten. "Die zege in de Famenne heeft veel motivatie gegeven. Dit weekend volgen twee mooie wedstrijden, ik voel me er klaar voor." (lees verder onder de link)

Ziekte van Lyme

Dat De Lie zo snel al weer van de zege kon proeven, is opvallend. Anderhalve maand geleden werd bij hem de ziekte van Lyme vastgesteld. "Het was de maandag na Gent-Wevelgem dat de dokter me belde", blikt hij terug.

"Hij zei dat er een probleem was en dat ik de ziekte van Lyme had. Even heb je dan wel schrik, want dat kan ernstig zijn, maar de dokter stelde me gerust dat het nog maar de beginfase van de ziekte was. Daar hebben we geluk gehad."

Toen ik hoorde dat ik Lyme had, schrok ik wel. Gelukkig was het nog maar in de beginnende fase en hebben we snel kunnen ingrijpen. Arnaud De Lie

"We hebben snel kunnen ingrijpen, ik heb twee weken antibiotica genomen. Die diagnose nam wel heel wat vraagtekens weg, want ik had al een poos zware benen en we konden er niet meteen de vinger op leggen hoe dat kwam."

Onder de zon in Nice