"Arnaud De Lie had na opeenstapeling nood aan een echte reset"

Lotto-Dstny zat de afgelopen weken in de hoek waar de klappen vielen. Dat beseft ook Kurt Van de Wouwer, die het op langere termijn ziet goedkomen met Lennert Van Eetvelt en Arnaud De Lie. "De klasse is er, daar twijfelen we niet aan."

"Dat wisten we natuurlijk een beetje vooraf met de beenbreuk voor Florian Vermeersch . En als Arnaud De Lie dan ook nog uitvalt, dan ben je je 2 kopmannen kwijt." Dat was te zien aan de resultaten.

Goudhaantje Arnaud De Lie kende veel pech en zette na Gent-Wevelgem dan maar een punt achter zijn voorjaar. "De ziekte van Lyme was één iets, maar er was ook de val in Le Samyn en zijn opgave in Parijs-Nice", legt Van de Wouwer uit.

"Door die opeenstapeling had Arnaud nood aan een echte reset. Nu kan hij rustig opbouwen en het zou de bedoeling zijn dat hij eind april of begin mei kan terugkeren in competitie."

Analisten stelden vragen bij de aanpak van de voorbereiding van De Lie. "Die lag nochtans in de lijn van die van de vorige jaren, dat moeten we niet te veel in vraag stellen. Het was gewoon een opeenstapeling én hij is ziek geworden in zijn eerste dagen op hoogtestage."

Mentaal is het geen makkelijke periode geweest voor De Lie, die ook gebukt leek te gaan onder de druk. "Dat heeft hij zelf een beetje in de hand gewerkt door de voorbije jaren zo veel te winnen waardoor het verwachtingspatroon enorm hoog ligt."

Er is dan ook geen twijfel bij Van de Wouwer. "Ik denk dat als hij weer in normale en gezonde omstandigheden kan fietsen, dan zullen de resultaten opnieuw volgen. De klasse is er, daar twijfelen we niet aan."