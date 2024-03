Is een tekenbeet de boosdoener? Ziekte van Lyme mogelijke verklaring voor mindere vorm Arnaud De Lie

"Vanwege verschillende redenen kon Arnaud De Lie nog niet schitteren in de Belgische klassiekers", duidde Lotto - Dstny bij het nieuws dat het speerpunt van de ploeg niet zou starten in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Bloedonderzoek lijkt nu toch een verklaring te hebben gevonden: De Lie heeft de ziekte van Lyme.

"Na een nieuwe check-up hebben we antilichamen voor de ziekte van Lyme gevonden in zijn lichaam", stelt Lotto-Dstny.

"Dat is mogelijk - de diagnose van Lyme is nooit 100 procent sluitend - de verklaring waarom De Lie niet op topniveau kon presteren." Onder meer in de E3 en Gent-Wevelgem was De Lie niet op het voorplan te bespeuren.

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een beet van een teek die besmet is met een bacterie. De Lie werd ook ziek op hoogtestage in Tenerife, al is het nog onduidelijk of dat de oorzaak is.

Er werd een antibioticabehandeling opgestart. "We wensen je een spoedig herstel", besluit Lotto-Dstny. Het is nog niet duidelijk wanneer De Lie terugkeert in het peloton.