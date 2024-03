Lennert Van Eetvelt moet passen met kniepijn voor Ronde van Catalonië

Lennert Van Eetvelt (22) in de wedstrijdkern van Lotto-Dstny voor de Ronde van Catalonië. De seizoensrevelatie kampt met kniepijn door overbelasting.

Na winst in de UAE Tour hoopte Lennert Van Eetvelt op de ingeslagen weg voort te gaan in Catalonië. Kniepijn steekt daar een stokje voor. De 22-jarige renner moet zijn lichaam even laten rusten.

Koersen wel in Catalonië: Thomas De Gendt en Maxim Van Gils. Die laatste maakt de oversteek vanuit Italië waar hij zaterdag nog Milaan-Sanremo rijdt. Voorts komen ook Jonas Gregaard, Andreas Kron, Jarrad Drizners, Johannes Adamietz en Eduardo Sepulveda aan de start. Drizners dubbelt net als Van Gils met La Primavera.

De Gendt rijdt een laatste keer de Ronde van Catalonië, een van zijn lievelingskoersen. Hij won er 5 ritten in zijn carrière (in 2013, 2016, 2018, 2019 en 2021).