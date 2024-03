Goudhaantje Lennert Van Eetvelt zet kribbel onder nieuw contract bij Lotto-Dstny: "Ik ben superblij"

Lennert Van Eetvelt maakte in 2023 de overstap van het ontwikkelingsteam van Lotto-Dstny naar de profs. Dit seizoen brak de jonge Belg helemaal door, met een overwinning in de Mallorca Challenge en een ijzersterke UAE Tour, waarin hij de slotrit én het eindklassement won.

Genoeg signalen dus voor Lotto-Dstny om het contract van Van Eetvelt open te breken. Onze landgenoot zal zo tot eind 2026 bij het team blijven. "Ik ben superblij", reageert Van Eetvelt bij het nieuws over zijn contractverlenging.

"De ploeg heeft de voorbije 2 jaar een positieve evolutie doorgemaakt en ik hoop dat we progressie kunnen blijven maken. Ik ken de staf en renners heel goed. Lotto-Dstny voelt voor mij als een tweede thuis. Ik krijg hier de vrijheid binnen dit superpositieve project en ik ben blij dat ik daar ook in de toekomst deel van mag uitmaken."

Ook CEO Stéphane Heulot is in zijn nopjes. "Lennert is een product van ons Development Team, wat het verhaal nog mooier maakt. Het is indrukwekkend om zijn ontwikkeling van nabij te mogen volgen en ik ben overtuigd dat we in de toekomst nog veel mooie dingen zullen zien van hem."