De bigbang van "Lenny" Van Eetvelt in de UAE Tour: "Hij wilde trainen in een vlucht: slim en doorslaggevend"

ma 26 februari 2024 12:25

Lennert Van Eetvelt (22) had in 2023 als neoprof al flitsen laten zien en won enkele weken geleden al op Mallorca, maar de UAE Tour is de echte doorbraak geworden van het klimtalent van Lotto-Dstny. Ploegleider Mario Aerts reconstrueert de week in de Emiraten en kijkt ook vooruit: "Of Lennert bij onze ploeg blijft? Hij voelt zich hier goed en geld is niet alles."

De erelijst van de UAE Tour sinds 2019? Primoz Roglic, Adam Yates, Tadej Pogacar (2 keer), Remco Evenepoel en nu Lennert Van Eetvelt als eindwinnaar. "We gingen met Lenny deze week voor de top 5 in het klassement", legt ploegleider Mario Aerts deze voormiddag bij zijn thuiskomst uit. Het doel bleek haalbaar na de tijdrit (dinsdag) waarin Van Eetvelt de schade had beperkt en na de eerste aankomst bergop woensdag op Jebel Jais, waar hij 3e eindigde. "Lennert had daar al de benen om te winnen, maar het groepje begon te laat te sprinten om Ben O'Connor nog in te rekenen." "We hadden de beelden van de voorbije jaren bekeken en meestal krijg je op die klim één lange sprint, maar nu was de kloof te groot."

Zijn aanval met de bonificatieseconden was zijn eigen idee. Lennert is niet alleen een goeie coureur, maar ook een slimme gast. Mario Aerts (ploegleider Lotto-Dstny)

Tijdens een vlakke etappe sprokkelde aanvaller Van Eetvelt 6 seconden. Cruciaal voor de eindzege.

Lotto - Dstny redeneerde echter dat de klim naar Jebel Hafeet op de slotdag Van Eetvelt nog beter zou liggen. Maar vrijdag, 2 dagen voor het eindexamen, stak het 22-jarige klimtalent zijn neus al aan het venster. In een biljartvlakke sprintersrit, nota bene. Aerts: "Lenny wilde zelf in de aanval gaan om spanning op zijn benen te zetten. Hij beschouwde het als een trainingsdag. Iedereen weet dat de wattages in deze ronde tegenvallen." "Maar hij wilde dus zelf voor een training in koers gaan. Dat was zijn eigen idee. Of we hem niet hebben proberen tegen te houden? Ja, je zou je krachten kunnen sparen en ik ben ook bij hem geweest met de vraag of hij wist wat hij deed." "Zijn antwoord was duidelijk: "Ja, ik rijd gewoon mijn wattages." Hij nam nog 2 tussensprints met de bonificaties voor zijn rekening en wilde nog doorrijden, maar toen hebben we hem toch opgedragen om even op adem te komen in het peloton." "Er was in de finale namelijk nog waaierdreiging en de vrees was dat hij die inspanningen op dat moment zou bekopen, maar hij finishte in de groep en met de trainers zagen we achteraf dat het een perfecte dag was geweest." Niet alleen ging Van Eetvelt met zijn kansloze vlucht (met ploegmakker Harm Vanhoucke en Jacopo Mosca) niet in het rood, hij sprokkelde ook nog eens 6 seconden. "En die zijn gisteren cruciaal geweest voor de eindzege. Dat leert ons dat Lennert niet alleen een goeie coureur is, maar ook een slimme renner."

De laatste bocht

Na zijn coup op Jebel Hafeet vertelde Lennert Van Eetvelt in het flashinterview dat de ploeg hem 's ochtends had gezegd dat eindwinst nog mogelijk was, maar dat hij die insteek zelf had genuanceerd door realisme te prediken. "We hadden hem na Jebel Jais al gezegd dat de top 5 een certitude zou zijn", verduidelijkt Mario Aerts. "Met ritwinst zondag zou het podium mogelijk zijn, maar over eindwinst hadden we niet gesproken." De ritzege kwam er na een splijtende aanval. "In zijn oortje riepen we dat elke seconde zou tellen, ook al dachten we nog altijd niet aan eindwinst." "Ik had hem enkel gewaarschuwd voor die laatste bocht, want in het verleden zijn daar nog al renners gevallen. Hij was niet te onstuimig, maar was wel nog lucide genoeg om te blijven rijden tot op de finishstreep."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Als je dit kunt op deze leeftijd, dan ziet het er heel goed uit. Misschien wil hij snel een klassement in een grote ronde rijden, maar het lijkt ons beter om eerst een constante te kweken in koersen van één week. Mario Aerts (ploegleider Lotto-Dstny)

De putsch op Jebel Hafeet toont volgens zijn ploegleider enerzijds aan hoe leergierig Van Eetvelt is, maar eveneens hoeveel zelf- en vakkennis hij heeft. "Lennert bestudeert heel veel op eigen houtje. Bij de meetings weten sommige renners als het ware niet wat de dag zal brengen, maar hij weet alles." "Hij bekijkt de vorige edities en beredeneert alles. Hij is superprofessioneel. Geen moeilijke jongen, wel iemand die iedereen doet nadenken." Lotto-Dstny heeft dus goud in handen. "Als je dit kunt op deze leeftijd, dan ziet het er heel goed uit. Misschien wil hij snel een klassement in een grote ronde rijden, maar het lijkt ons beter om eerst een constante te kweken in koersen van één week." "Dit seizoen moet dat het doel zijn in onder meer Catalonië, Romandië en Zwitserland. Daar zal hij telkens bijleren en een klassement najagen. Wellicht volgt eind dit seizoen dan nog de Vuelta."

Einde contract

Lennert Van Eetvelt is een opleidingsproduct van Lotto-Dstny. "Dat maakt het voor onze ploeg dubbel zo plezant. Al is hij ook niet de eerste jongere die bij ons doorgroeit, hé." "Sommige gasten blijven, anderen vertrekken. Maar we zijn heel goed bezig en dit gebeurt ook in de WorldTour, een ferme opsteker. Het is ook goed dat andere jeugdrenners dit zien, dat ze niet meteen verblind worden. Ze kunnen ook bij ons schitteren." Al loert er wel een gevaar om de hoek: Van Eetvelt is einde contract. "Of hij blijft, zal van veel factoren afhangen. Geld zal zeker een rol spelen, maar ik denk dat hij zich heel goed voelt bij wie hem omringt. Hij kent velen van bij de jeugd." "Je goed voelen in een ploeg is ook belangrijk. Sommige ploegen zullen meer bieden, maar geld is niet alles. En qua begeleiding geloof ik niet dat het op een ander beter is." "Sinds vorig jaar hebben wij zelf ook de nodige stappen gezet met trainers en diëtisten. Alles zit goed in elkaar." "We halen een ander niveau dan 5 jaar geleden. Het is heel goed hoe alles in elkaar zit. Ik zie niet in waarom Lennert niet bij ons zou blijven, maar mijn advies klinkt logisch, hé."

Of hij blijft, zal van veel factoren afhangen. Je goed voelen in een ploeg is ook belangrijk. Sommige ploegen zullen meer bieden, maar geld is niet alles. En qua begeleiding geloof ik niet dat het op een ander beter is. Mario Aerts (ploegleider Lotto-Dstny)

Aerts zette vandaag weer voet op Belgische bodem na 3 weken in Oman en de Emiraten. Dinsdag vertrekt hij al opnieuw richting Toscane voor de Strade Bianche. "Daar tref ik woensdag Lenny en Maxim Van Gils en donderdag zullen we verkennen. Voor Lenny is de Strade Bianche geen hoofddoel, maar met deze vorm moet hij er wel staan." "Ook het eendagswerk moet hem liggen. Hij traint enorm veel en kan die fysieke belasting aan. Hoe langer en hoe zwaarder de koers, hoe beter." "Er wordt slecht weer voorspeld en dus zou het weer een heroïsche editie kunnen worden. Zoals Tiesj Benoot in 2018, ja. Ook toen zat ik in de volgwagen." Nadien mikt Van Eetvelt ook nog op de Waalse Pijl en vooral Luik-Bastenaken-Luik. Zal hij extra geprikkeld zijn door wat er vorig jaar gebeurd is? Aan de vooravond van La Doyenne werd Van Eetvelt eventjes op non-actief gezet door een affaire met een neusspray, maar de jongeling werd uiteindelijk snel gezuiverd. "Neen, dat zal geen rol spelen. Het is jammer dat die zaak gebeurd is, maar Lenny heeft dat volledig achter zich gelaten. Hij kan snel schakelen."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.