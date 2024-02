Wat een orgelpunt! Jonge Belg Lennert Van Eetvelt slaat dubbelslag op slotklim van UAE Tour

Zoals eerder gezegd is Buchmann de enige renner van de kopgroep die deze week nog niet in de vlucht zat. Het is dan ook niet van zijn gewoonte om dit soort ondernemingen te doen.



De 31-jarige Duitser van Bora - hansgrohe heeft al een mooi palmares bij elkaar gefietst. In 2019 beleefde hij zijn beste seizoen. Hij werd toen 4e in de Tour en 3e in de Dauphiné en de Ronde van het Baskenland. In die laatste won hij ook nog een rit.



Verder veroverde Buchmann 2 Duitse titels op de weg (2015 en 2023) en won hij de Trofeo Andratx-Lloseta (2019) en de Trofeo Serra de Tramuntana (2020).