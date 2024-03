Tom Boonen zou nu liever bij Lotto-Dstny dan bij Soudal-Quick Step rijden: "Enorm positieve schwung"

Lennert Van Eetvelt in de UAE Tour, Maxim Van Gils in de Strade Bianche, Alec Segaert in de GP Criquielion en Jarne Van de Paar in de GP Monseré.



De jonge snaken van Lotto-Dstny gooiden de voorbije weken hoge ogen. Stuk voor stuk renners die hun opleiding genoten bij het belofteteam van de Lotto-formatie.

"Het jeugdproject staat er. Daarvoor mogen ze Kurt Van de Wouwer een pluim op de hoed steken", vindt Jan Bakelants.



"Kurt spreekt niet veel, maar hij levert duidelijk goed werk."

Ook Tom Boonen schrijft de successen toe aan Van de Wouwer. "Hij screent die jonge gasten al op heel jonge leeftijd en levert kant-en-klare producten af aan de profploeg."

"Wanneer die jonge renners de overstap maken naar de profs, beginnen ze onmiddellijk koersen te winnen."