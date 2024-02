Wielerclub Wattage vindt Lennert Van Eetvelt man van het weekend: "UAE-winst is straffer dan winnen in Kuurne"

Na het openingsweekend staan Ruben Van Gucht en zijn gasten, Tom Boonen, Mark Uytterhoeven, Dirk De Wolf en Jan Bakelants, weer rond de tafel. Ze zorgen voor nieuwe inzichten (UAE is straffer dan Kuurne, Alaphilippe valt door zenuwen en het is goed dat Van Aert Skujins niet kon volgen) en straffe verhalen (Jan zet een tattoo, Mark organiseert een bitch fight en Tom legt de koers stil).

De Omloop en Kuurne zijn traditioneel de grote gespreksonderwerpen na het openingsweekend. Maar in het Midden-Oosten brak Lennert Van Eetvelt ietwat met die traditie. Door zijn doordachte coup in de slotrit van de UAE Tour kroonde de 22-jarige Belg zich tot eindwinnaar.

De UAE Tour wordt geviseerd door toppers. Die koers komt in de buurt van Parijs-Nice.

Ook de andere leden van Wielerclub Wattage trokken grote ogen. "Of de UAE Tour winnen straffer is dan Kuurne-Brussel-Kuurne? Absoluut", klinkt het in koor.

"De UAE Tour wordt geviseerd door toppers. Die koers komt in de buurt van Parijs-Nice", vindt Tom Boonen.

"Parijs-Nice is enkel moeilijker door het slechte weer en het parcours (korte hellingen en slechte wegen). Maar de UAE Tour is echt wel een pittig rondje."